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Части российских плавучих АЭС построят в Китае

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Источник изображения: Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Части российских плавучих АЭС построят на верфи Wison (Nantong) Heavy Industry Co Ltd. в Наньтуне. Китайский производитель выиграл конкурс на постройку двух корпусов АЭС для нужд Баимского горно-обогатительного комбината. Китайская верфь предложила самую низкую цену, сообщает «Коммерсантъ».

«Росатом» проводил конкурс только среди азиатских верфей. Победитель предложил выполнить заказ за 226 миллионов долларов. Готовые изделия должны быть доставлены в Россию до февраля 2024 года. После этого в корпуса установят реакторы и турбины на российском Балтзаводе, подчеркивает издание.

По мнению аналитиков, контракт передали в Китай ради снижения стоимости проекта и соблюдения сроков строительства. Так, стоимость контракта почти на треть ниже максимальной стоимости аукциона, которая превышала сумму в 325 миллионов долларов.

Всего для Баимского комбината планируют построить четыре плавучих энергоблока (ПЭБ) на реакторах РИТМ-200. Мощность каждого ПЭБ составит около 100 мегаватт.

В августе замглавы «Росатома» Вячеслав Рукша отметил, что Балтзавод загружен строительством четырех ледоколов, что не позволяет осуществлять дополнительные проекты. Тем не менее третий и четвертый корпус ПЭБ построят в России.

В июле предприятие «Роскосмоса» предложило построить атомную электростанцию на Марсе. Считается, что станцию сможет доставить на орбиту Красной планеты ядерный буксир «Зевс». После этого станцию сбросят на поверхность Марса с парашютом.


Даниил Иринин

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