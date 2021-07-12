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«Роскосмос» предложил построить на Марсе атомную электростанцию

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Предприятие «Роскосмоса» конструкторское бюро «Арсенал» предложило построить на Марсе атомную электростанцию, чтобы снабжать энергией будущую российскую базу. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что АЭС будет доставлена на орбиту Красной планеты в составе ядерного буксира «Зевс», после чего ее сбросят на поверхность на парашюте. В качестве реактора предлагается использовать технологии, разработанные для буксира.

Кроме того, «Зевс» будет снабжен ретрансляторами сигналов, и при размещении в точке равенства гравитационных сил Солнца и Марса сможет создать высокоскоростной канал передачи информации на Землю.

Ранее российский космонавт Роман Романенко назвал три препятствия для освоения Марса. Он отметил, что космонавты могут не вернуться обратно на Землю. Кроме того, присутствует очень большая задержка связи, и неясно, как корректировать полет в этих условиях. Также нет научных данных о том, что будет с человеком, когда он покинет радиационный пояс планеты.


Марина Совина

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