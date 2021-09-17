Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда

КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс. На кадрах можно в деталях рассмотреть тесты новой системы вооружений.

Северная Корея сообщила, что пару баллистических ракет, которые она недавно испытала, запустили с помощью ранее неизвестной железнодорожной системы. Установка предоставляет северокорейцам относительно дешевый способ сделать ракеты менее уязвимыми для превентивных ударов врага.

«Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы», — сообщило Центральное телеграфное агентство.

Запуск ракеты Источник изображения: NORTH KOREAN STATE MEDIA

Испытания провели в провинции Пхенан-Намдо. Ракеты пролетели 800 километров. Они упали в море у восточного побережья Северной Кореи.

Детально судить об устройстве и возможностях комплекса рано. Судя по фото, можно предположить, что пусковую установку разместили на базе грузового вагона. Его боковые двери открываются во время запуска.

sharp highres image confirm my thought of doors on side allow venting.. pic.twitter.com/f5jZPfCeSm - Nathan J Hunt (@ISNJH) September 16, 2021

Запуск ракеты / ©Nathan J Hunt

Испытанная ракета, похоже, представляет собой комплекс, который американцы называют KN-23. По крайне мере внешне ракета похожа на ту, которую применяют для российского комплекса «Искандер-М» — одну из версий «Искандера» с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723 и дальностью стрельбы (если верить СМИ) до 500 километров.

Эти тесты — лишь небольшая часть усилий КНДР по обеспечению своей безопасности. Недавно внимание всего мира привлекли испытания крылатой ракеты большой дальности. Академия оборонных наук КНДР провела их 11 и 12 сентября. Ракеты попали в цель, расположенную на дальности около 1500 километров.

Официальные фотографии испытаний новой северокорейской крылатой ракеты большой дальности Источник изображения: ЦТАК

Скорее всего, речь идет о дозвуковой «томагавкоподобной» ракете. Пуски провели с применением подвижной установки на автомобильном шасси 8х8.

Самым знаковым событием в этом смысле можно считать недавнюю презентацию новой баллистической ракеты «Пуккыксон-5». Это стратегическая баллистическая ракета подводного базирования, которую в самой КНДР называли «мощнейшим оружием в мире» (очевидно, это преувеличение).

Как бы там ни было, Северная Корея доказала, что может запускать баллистические ракеты с борта субмарин. Еще в 2019-м представили фото пуска «Пуккыксон-3» с подлодки. Ракета стартовала из подводного положения и пролетела 450 километров.

Очевиден и прогресс КНДР в создании новых субмарин. В пользу этого говорят кадры, представленные в 2019-м.