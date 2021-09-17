Войти
Naked Science

Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда

289
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

КНДР испытала железнодорожный ракетный комплекс. На кадрах можно в деталях рассмотреть тесты новой системы вооружений.

Северная Корея сообщила, что пару баллистических ракет, которые она недавно испытала, запустили с помощью ранее неизвестной железнодорожной системы. Установка предоставляет северокорейцам относительно дешевый способ сделать ракеты менее уязвимыми для превентивных ударов врага.

«Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы», — сообщило Центральное телеграфное агентство.

Запуск ракеты

Источник изображения: NORTH KOREAN STATE MEDIA

Испытания провели в провинции Пхенан-Намдо. Ракеты пролетели 800 километров. Они упали в море у восточного побережья Северной Кореи.

Детально судить об устройстве и возможностях комплекса рано. Судя по фото, можно предположить, что пусковую установку разместили на базе грузового вагона. Его боковые двери открываются во время запуска.


Запуск ракеты / ©Nathan J Hunt

Испытанная ракета, похоже, представляет собой комплекс, который американцы называют KN-23. По крайне мере внешне ракета похожа на ту, которую применяют для российского комплекса «Искандер-М» — одну из версий «Искандера» с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723 и дальностью стрельбы (если верить СМИ) до 500 километров.

Эти тесты — лишь небольшая часть усилий КНДР по обеспечению своей безопасности. Недавно внимание всего мира привлекли испытания крылатой ракеты большой дальности. Академия оборонных наук КНДР провела их 11 и 12 сентября. Ракеты попали в цель, расположенную на дальности около 1500 километров.

Официальные фотографии испытаний новой северокорейской крылатой ракеты большой дальности

Источник изображения: ЦТАК

Скорее всего, речь идет о дозвуковой «томагавкоподобной» ракете. Пуски провели с применением подвижной установки на автомобильном шасси 8х8.

Самым знаковым событием в этом смысле можно считать недавнюю презентацию новой баллистической ракеты «Пуккыксон-5». Это стратегическая баллистическая ракета подводного базирования, которую в самой КНДР называли «мощнейшим оружием в мире» (очевидно, это преувеличение).

Как бы там ни было, Северная Корея доказала, что может запускать баллистические ракеты с борта субмарин. Еще в 2019-м представили фото пуска «Пуккыксон-3» с подлодки. Ракета стартовала из подводного положения и пролетела 450 километров.

Очевиден и прогресс КНДР в создании новых субмарин. В пользу этого говорят кадры, представленные в 2019-м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Продукция
9М723
BGM-109 Tomahawk
Искандер
Похожие новости
07.02.2020
Малой мощностью. Почему Россию тревожат новые американские ядерные боеголовки
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
02.09.2019
НАТО хочет надежно защищаться от самолетов и ракет
19.12.2017
Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД
24.10.2017
Эхо холодной войны. Зачем в США предлагают вернуть ядерные ракеты в Европу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 06:02
  • 5
Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты
  • 17.09 02:51
  • 31
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 17.09 00:04
  • 29
Япония не будет строить подлодки для Австралии
  • 16.09 22:34
  • 276
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.09 22:19
  • 22
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 16.09 22:11
  • 1
Стив Возняк создал космическую компанию
  • 16.09 18:41
  • 1
Вузы под прицелом
  • 16.09 15:33
  • 71
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.09 15:26
  • 60
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 16.09 15:13
  • 1
США утаивают истинные цели развития ракет-перехватчиков
  • 16.09 15:07
  • 0
На фоне тупика в ядерных переговорах Северная Корея испытала новую крылатую ракету средней дальности
  • 16.09 12:50
  • 4
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 16.09 11:38
  • 136
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники