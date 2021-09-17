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Российские военные испытали пуленепробиваемые автоцистерны

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военнослужащие испытали новые топливозаправщики и специальные цистерны с пуленепробиваемым покрытием на учениях «Запад-2021». Резервуар может выдержать попадание пули из автомата Калашникова. Об этом сообщает ТАСС.

На полигоне «Обуз-Лесновский» в Брестской области военнослужащие сводного батальона отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа использовали новые топливозаправщики и пуленепробиваемые цистерны.

Топливный резервуар способен выдержать прямое попадание пули автомата Калашникова. Новая техника позволяет произвести заправку танковой роты за 10-15 минут.

В феврале на вооружение российской армии приняли автоцистерну АЦ-14-63501. Резервуар топливозаправщика получил специальное самозатягивающееся противопульное покрытие. Машина оснащена четырьмя точками заправки, обеспечивающими производительность до 600 литров в минуту.

Ранее на стратегических учениях «Запад-2021» заметили новую боевую машину Б-19 с боевым модулем «Эпоха». Машина оснащена автоматической пушкой калибра 57 миллиметров.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Эпоха БМ
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