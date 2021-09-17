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Украинские зенитные комплексы «Бук» модернизируют

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Источник изображения: Фото: Defense Express

Радиолокационная станция обнаружения 80К6КС1 «Феникс-1» войдет в состав украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1». Новая станция принята на вооружение украинских вооруженных сил, сообщает Defense Express.

Разработка казенного предприятия «Научно-производственный комплекс “Искра”» создана в рамках модернизации радиолокационной станции (РЛС) 79К6 «Пеликан». Станция обнаружения войдет в состав зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, новая станция повысит эффективность применения ЗРК.

Таран добавил, что «Феникс-1» позволит в автоматическом режиме «выявлять и определять государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех».

Defense Express уверяет, что станция 80К6КС1 отличается от прошлой модели большей дальностью обнаружения, точностью работы и скоростью обработки информации по сравнению с прошлыми моделями. Так, максимальная дальность обнаружения целей станцией «Пеликан» составляет 350 километров.

ЗРК «Бук-М1» является модернизацией советского комплекса «Бук». Комплекс приняли на вооружение в 1979 году. На вооружении украинских военных состоит более 70 комплексов «Бук-М1».

Ранее авторы издания Politico предположили, что Украина может получить израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Это обусловлено поправкой к законопроекту об обороне США за 2022 год, которая указывает на необходимость поставок систем ПРО Украине.


Даниил Иринин

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Страны
Израиль
США
Украина
Продукция
Бук-М1
Железный купол
Проекты
Бук ЗРК
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