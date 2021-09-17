Части германской армии начали получать первые танки Leopard 2A7V

Как сообщил германский Бундесвер, 15 сентября 2021 года военнослужащие 393-го танкового батальона (Panzerbataillon 393 "Thüringer Löwen") 37-й мотопехотной бригады (Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen") 10-й танковой дивизии (10. Panzerdivision) начали приемку первых 30 модернизированных основных танков Leopard 2A7V на базе хранения вооружения (Bundeswehrdepot) в Карлсруэ и отправку их к месту дислокации 393-го танкового батальона в Бад-Франкенхаузен (Тюрингия, на территории бывшей ГДР). Танки перевозятся туда на расстояние 500 км из Карлсруэ на танковых транспортерах. В тот же день в Бад-Франкенхаузене состоялась церемония получения первых 14 танков Leopard 2A7V этим батальоном, поступивших на вооружение его 3-й танковой роты. 393-й танковый батальон до настоящего времени был вооружен танками Leopard 2A6 и станет первой линейной частью германской армии, получившей танки Leopard 2A7V, тем самым обозначив процесс фактического начала перевооружения танковых частей Бундесвера на Leopard 2A7V.

Погрузка модернизированного танка Leopard 2A7V для отправки в 393-й танковый батальон 37-й мотопехотной бригады 10-й танковой дивизии германской армии. Карлсруэ, 15.09.2021 (с) Бундесвер

Сообщается, что остальные 14 танков Leopard 2A7V для полного перевооружения и доукомплектования 393-го танкового батальона до штатной численности (44 танка) поступят к концу года. В 2022 году после перевооружения 393-й танковый батальон должен войти в состав Объединённой оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF) Сил быстрого реагирования НАТО.

37-я мотопехотная бригада была сформирована в 1991 году на основе бывшей 7-й танковой дивизии Национальной народной армии ГДР, неоднократно переформировывалась, и с декабря 2014 года находится в составе 10-й танковой дивизии. В то же время 393-й танковый батальон был передан в состав 37-й бригады в 2001 году из состава расформированной 39-й танковой бригады, которая была создана в 1991 году на основе бывшей 4-й мотострелковой дивизии ННА ГДР.

Напомним, что церемония передачи Бундесверу германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) первого модернизированного ею танка Leopard 2A7V состоялась 29 октября 2019 года в Мюнхене, но только теперь эти танки начали поступать непостредственно в линейные части германской армии.

В мае 2017 года KMW (как головной подрядчик) и группа Rheinmetall получили от германского оборонного закупочного ведомства BAAINBw контракт стоимостью 760 млн евро на проведение модернизации для германской армии в новую модификацию Leopard 2A7V 104 танков семейства Leopard 2, с окончанием поставок в 2023 году. По контракту модернизации в вариант Leopard 2A7V подлежали 68 машин Leopard 2A4, 16 Leopard 2A6 и 20 танков Leopard 2A7. При этом только последние 20 танков Leopard 2A7 находятся в составе Бундесвера, еще 68 машин Leopard 2A4 были выкуплены для модернизации из наличия шведской армии, а 16 танков Leopard 2A6 аналогично приобретены из наличия голландской армии.

Реализация этого контракта позволит реализовать объявленный в апреле 2016 года министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Лайен план усиления Бундесвера к 2020 году, согласно которому количество танков немецкой армии должно быть увеличено с 225 до 329 единиц.

В последующем.28 марта 2019 года KMW получила второй контракт BAAINBw стоимостью более 300 млн евро на проведение модернизации дополнительно 101 танка (51 модфификаци Leopard 2A6 и 50 Leopard 2A6М2) германской армии в новейшую модификацию Leopard 2A7V. Модернизация должна быть осуществлена к 2026 году.

В результате реализации этих двух контрактов к 2026 году из запланированных 329 танков в составе Бундесвера 205 будут относиться к модификации Leopard 2A7V, 104 - к модификации Leopard 2A6, а остальные 20 - видимо, к модификациям Leopard 2A4/A5 (и использоваться только в опытовых целях). Это позволит иметь в составе германской армии шесть укомплектованных танковых батальонов (штатный состав 44 танка) - четыре на танках Leopard 2A7V и два - на танках Leopard 2A6. Кроме того, на хранении планируется сохранить еще 32 танка Leopard 2A4.

Leopard 2A7V является разработанным KMW и Rheinmetall вариантом дальнейшей модернизации танка Leopard 2A7 и был впервые представлен в 2016 году. В обозначении Leopard 2A7V буква "V" обозначает "Verbessert" - "модернизированный", однако одновременно индекс A7V является историческим оммажем в честь 100-летия первого германского танка A7V. Два первых прототипа-демонстратора Leopard 2A7V были переданы Бундесверу для испытаний в конце 2018 года.

По последним сообщениям, корпуса и ходовые части модернизируемых танков Leopard 2A7V изготавливаются заново в модифицированном усиленном исполнении, и от старых танков модернизируются и устанавливаются на новые корпуса только башни. Полная боевая масса Leopard 2A7V достигает 65 тонн, при этом новые ходовые части рассчитаны на массу до 69 тонн.

Танки Leopard 2A7V должны быть оснащены новой модернизированной 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 повышенной мощности, однако, по известным данным, фактически пушки L55A1 получат только танки, переделываемые из машин модификации Leopard 2A4 (имеющих старые пушки L44), а танки, модернизируемые из модификаций Leopard 2A6/А7, сохранят свои орудия L55.

Усовершенствования Leopard 2A7V также включают установку системы климат-контроля, 17-киловаттную вспомогательную дизель-генераторную установку Steyr M12, внутрипереговорную систему Thales SOTAS, боевую информационную управляющую систему IFIS, усовершенствованные прицелы командира и наводчика с применением тепловизоров Airbus ATTICA; систему многоспектрального маскировочного покрытия Saab Barracuda; усиленную противоминную защиту, систему программирования MKM (Munitionskommunizierungsmodul) для стрельбы фугасными программируемыми выстрелами DM11. По броневой защите танк соответствует уровню Leopard 2A7.

Получение военнослужащими 393-го танкового батальона 37-й мотопехотной бригады 10-й танковой дивизии германской армии модернизированных танков Leopard 2A7V на базе хранения военной техники в Карлсруэ, 15.09.2021 (с) Бундесвер

Церемония поступления первых модернизированных танков Leopard 2A7V на вооружение 3-й роты 393-го танкового батальона 37-й мотопехотной бригады 10-й танковой дивизии германской армии. Бад-Франкенхаузен, 15.09.2021 (с) Ralph Zwilling