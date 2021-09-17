Президент Татарстана Рустам Минниханов станет председателем совета директоров ПАО «Туполев»

Татарстанский деловой ресурс "БИЗНЕС Online" опубликовал материал Тимура Латыпова "Второй авианалет татар: Минниханов идет поднимать "Туполев"? Президент Татарстана со дня на день возглавит совет директоров создателя ракетоносцев. Что за этим стоит?", в котором сообщается, что давняя мечта Татарстана - быть не только площадкой большого авиапрома, но и контролировать его - близка к воплощению. Первый штурм, в результате которого генеральным директором ПАО "Туполев" стал Ронис Шарипов, закончился его добровольной отставкой. Во втором решено задействовать главный калибр. По информации "БИЗНЕС Online", в ближайшие дни президента Республики Татарстан Рустама Минниханова изберут председателем совета директоров ПАО "Туполев". Для чего? Кто инициатор? Почему именно сейчас?

Принято решение об избрании президента Татарстана Рустама Минниханова председателем совета директоров ПАО "Туполев" (с) "БИЗНЕС Online"

"Из-за большого желания самого Минниханова"

Принято решение об избрании президента Татарстана Рустама Минниханова председателем совета директоров ПАО "Туполев", сообщили несколько источников "БИЗНЕС Online" в авиапроме. Официальных сообщений на этот счет пока не последовало, в "Ростехе" не стали комментировать информацию наших источников, посоветовав ждать официальных сообщений. Но на сайте "Ту" 30 августа появился отчет (висел там несколько дней, а сейчас открываются только пустые страницы) об итогах голосования на прошедшем в тот же день внеочередном общем собрании акционеров. В повестке дня - прекращение полномочий всех членов совета директоров и избрание новых. Среди 7 избранных находим: Минниханов Рустам Нургалиевич. Это уже новость: президент РТ входит в данный совет директоров впервые. В остальном состав претерпел минимальные изменения.

О том, кто сменит предыдущего председателя совета, возглавлявшего его с 2015 года гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, не сообщается. По уставу "Туполева", глава СД избирается членами совета из их числа большинством голосов. В минувший четверг на сайте раскрытия корпоративной информации появилось сообщение о том, что очередное заседание СД пройдет 16 сентября, в повестке дня - как раз избрание председателя. По нашей информации, местом проведения мероприятия выбрана (впервые) Казань.

Главные вопросы. Кто инициатор избрания Минниханова? Почему именно сейчас? Зачем это ему, и без того загруженному делами непосредственно РТ? И, наконец, он председатель с реальными полномочиями или свадебный генерал?

"Полагаю, это жест доброй воли ОАК, ведь республика всегда считала, что Москва неправильно управляет Казанским авиазаводом", - говорит, не вдаваясь в подробности, один из наших близких к ОАК собеседников. "Назначение состоялось именно из-за большого желания самого Минниханова", - утверждает второй, тоже уклоняясь от обсуждения конкретики.

"Конечно, похоже на церемониальную историю", - отметил в беседе с "БИЗНЕС Online" эксперт российского совета по международным делам Андрей Фролов и напомнил, как в 2018 году экс-губернатора Санкт Петербурга Георгия Полтавченко почти сразу после отставки сначала избрали членом СД Объединенной судостроительной корпорации, а через неделю назначили председателем. "Нет, я не намекаю на то, что и Минниханова уберут с нынешней должности", - оговаривается эксперт. Он полагает, что избрание Минниханова означает возвращение "Ту" к своего рода истокам, поскольку до 2014 года, когда Казанский авиазавод (КАЗ) слили с "Туполевым", правительство Татарстана плотно занималось делами главной площадки "Ту".

Один из наших источников напомнил, что в бытность президентом РТ Минтимера Шаймиева Татарстан напрямую поставил перед федеральным центром вопрос о вхождении в капитал (были варианты, как это сделать) КАЗа (тогда - ОАО "КАПО им. Горбунова"), но республике было в достаточно жесткой форме отказано.

Путешествие "Туполева" из Москвы в Казань

По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, избрание Минниханова означает хозяйственную смычку с местными властями. "Кадры, земля, энергетика - их нельзя оторвать от инфраструктуры, местности, традиций, - отметил он в беседе с "БИЗНЕС Online". - Когда такие люди входят в совет директоров, на них и вешают обязанности по кураторству этих вопросов. И в данных областях у Минниханова появятся реальные рычаги. Председатель - это лицо, которое в целом управляет и следит за порядком, а конкретные оперативные вопросы решают исполнительные директора". Мураховский заметил, что в военной сфере схожую политику проводит министр обороны Сергей Шойгу: "Глав местных органов власти вводят в руководящий состав территориальной обороны, которую организует генштаб, но министру проще - такие действия оговорены в законе об обороне, а закона, чтобы глав регионов назначать в советы директоров федеральных промышленных предприятий, нет. Это решается по необходимости и в индивидуальном порядке".

Здесь надо отметить, что по хозяйству "Туполев" все больше привязывается к Казани, которая с угасанием деятельности "туполей" в Ульяновске (завод "Авиастар-СП" уже давно фактически ильюшинский, а филиал "Ту" по большей части работает на задачи московской конторы и КАЗа) в полной мере стала главной производственной базой компании. После слияния КАЗа и "Ту" в отрасли заговорили о том, что центром новой организации станет создаваемый на заводе инженерно-технологический центр, куда и переведут столичных специалистов. И хотя в первую очередь предрекали только массовый исход московских профессионалов, отраслевые эксперты признавали мысль о переезде в столицу РТ оправданной: дешевле и ближе к производству. Есть мнение, что казанский конструкторский центр "Ту" сейчас более боеспособен, чем московский. "Столичные конструкторы видят самолет, только когда приезжают на серийный завод, - говорит один из наших собеседников. - Рано или поздно процесс перетекания бюро к производству надо начинать. К тому же подразделение КБ в Казани весьма и весьма достойное. Понятно, что у него нет компетенций, связанных с малозаметностью, управлением оружием, но это наживное. Думаю, за 5-10 лет плавное разворачивание в Казани вполне возможно".

Тема переезда оживилась в 2020 году, когда стало известно, что на КАЗе развернута программа подготовки завода к максимально полному объему испытаний самолетов. И только совсем уж специфические по-прежнему будут проводить в ЛИИ им. Громова (Жуковский), летно-испытательном центре минобороны (Ахтубинск) и на аэродромах дальней авиации. Кстати, поговаривают, что новое главное здание КАЗа, где будут работать и конструкторы, до сих пор не готово потому, что экстренно решили добавить кабинетов еще на две сотни человек. К чему бы?..

Да и Минниханов ранее открытым текстом говорил о "притязаниях" на "Туполев". В марте 2013 года, когда на собрании коллективов КАЗа и местного филиала КБ "Ту" (был такой) говорили о слиянии, он обратился к Михаилу Погосяну (тогда - президенту ОАК): "Михаил Асланович, центр - в Казани. Может, если есть необходимость, филиал - в Москве, но не филиал в Казани… Республика не наблюдатель, она четко должна в этом процессе участвовать". В свете нынешнего избрания мысль звучит достаточно свежо. И Погосян тогда обозначил согласие: "Казань будет центром интегрирования структуры КАПО и "Туполева"".

Об особых правах РТ на КАЗ Минниханов завуалированно говорил и в печати. Например, он напоминал, что, когда в 90-е ликвидировали министерства и авиазаводы остались без управления, республика сделала все, чтобы спасти предприятие, доходило до того, что работникам поставляли продукты. Татарстан профинансировал сертификацию Ту-214. Когда объявили о прекращении закупок Ту-22М3 и Ту-160 и заводу попросту стало нечего делать, республика на свои деньги инициировала разработку регионального Ту-324 и под соответствующие цели вложила в КАЗ и "Ту" немалые деньги, а федералы этот проект зарубили. "Всего на реализацию всех программ в авиационном секторе за 6 лет из внутренних ресурсов Татарстана было мобилизовано 550 миллионов долларов США, - говорил Минниханов. - И это в то время, когда из федерального бюджета на все авиационные проекты в год могло выделяться до 90-100 миллионов долларов!"

Татарстан требует дискуссии об эффективности управления авиапромом

Еще один наш собеседник в авиапроме настроен пессимистически - он уверен, что история с СД затеяна исключительно для контроля над финансовыми потоками, ведь объем заказов только КАЗа до 2028 года - более 364 млрд рублей. "На Ту-160М и перспективный авиационный комплекс дальней авиации закачивают немалые деньги, и, чтобы Татарстану не было грустно, что они мимо него проходят, в совет директоров и поставили не кого-то, а первого человека", - говорит собеседник. Версию утешительного приза можно продолжить предположением о том, что таким образом Татарстану хотят морально компенсировать последовательный "отъем" его или от него зависящих авиастроительных и смежных активов: КВЗ, КАЗа, ОКБ им. Симонова, "Казанского Гипронииавиапрома".

Нельзя сбрасывать со счетов и, так скажем, гуманитарный аспект. Минниханов не раз подчеркивал, что тоже несет моральную ответственность за происходящее на заводе. "Когда я иду сюда, у меня есть некая тяжесть, что мы пока не сумели сделать все, что должны были", - говорил он как-то, общаясь с коллективом.

Президент РТ много высказывался на авиастроительную тему, а в 2015 году даже дал "Российской газете" (РГ) большое профильное интервью, где говорил далеко не только о казанских делах. Вот несколько тезисов. Некогда принятое решение о беспошлинном ввозе в Россию иностранной авиатехники было ошибочным, сдерживающим развитие отечественной авиации. Необходимо законодательно закрепить приоритет использования в гражданских авиаперевозках страны техники отечественного производства и утвердить программу увеличения доли отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний. Надо установить госзаказ на поставку доработанных до требований авиаперевозчиков самолетов Ту-214, Ту-204СМ, Ил-96, Ил-114. Требуется открытая дискуссия об эффективности сложившейся системы управления гражданским авиастроением.

Отметим, что авиавоззрения Минниханова развивают говорившееся ранее Шаймиевым, то есть традиционны для руководства РТ. "За последние 15 лет ситуация в гражданском авиастроении настолько ухудшилась, что сегодня ее можно без всякой натяжки назвать катастрофической, - констатировал первый президент республики в 2006 году в интервью "Интерфаксу". - Необузданный лоббизм, который осуществлялся в авиакомпаниях и авиапроме за последние десятилетия, почти загубил российское самолетостроение, и мы уже не в состоянии сегодня обходиться без закупок самолетов иностранного производства. Все эти годы мы старались привлечь внимание к этой острейшей проблеме, но в общественное сознание постоянно внедрялась мысль о том, что отечественный авиапром не способен производить что-либо пригодное и конкурентоспособное… Пусть с опозданием и с огромным упущением, но необходимо ради будущего нашей страны, ради ее мощи безотлагательно принять национальную программу по возрождению отечественной гражданской авиации".

"Побаиваются реакции Минниханова"

Как полагает Фролов, вовлеченность Минниханова в дела "Ту" окажется все же более высокого порядка, нежели обязанности заведующего хозяйством. "Председательство позволит быть оперативно в курсе дел, - говорит эксперт. - Он сможет запрашивать разного рода сведения, и ОАКу не удастся увернуться. Словом, доступа к информации станет больше". "Член совета директоров вправе запрашивать и получать информацию о деятельности общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами общества", - говорится в уставе "Туполева". Кроме того, у него есть право созывать заседания СД и формировать их повестку дня.

Советник премьер-министра РТ Назир Киреев не стал комментировать "БИЗНЕС Online" информацию о возможном председательстве Минниханова, но ответил на вопрос об эффективности его работы в совете директоров "Вертолетов России". По мнению чиновника, вхождение президента РТ в СД холдинга ни много ни мало сохранило КВЗ. "Если бы Рустам Нургалиевич там не состоял, были бы реализованы задумки, лишающие завод некоторых видов продукции, - рассказал он "БИЗНЕС Online". - Не было бы нынешней работы руководителей "Вертолетов России" по привлечению заказов на КВЗ. А в ноябре 2020 года президент и вовсе подал в виде особого мнения предложение о том, чтобы рассмотреть ситуацию на КВЗ на отдельном заседании совета директоров холдинга в Казани и добился этого. В итоге те, кто имел неправильные предложения по заводу, были вынуждены признать их ошибочность. В результате приняты решения по сохранению всех производств КВЗ, его развитию и начале проработок возможных новых тем". Среди прочего Киреев явно намекает на то, что именно благодаря усилиям РТ у КВЗ до сих пор не отобрали тему Ми-8, а новые контракты на Ми-38 появились с подачи властей республики. Один из наших источников говорит, что большой по сегодняшним меркам контракт с МЧС (9 Ми-38 на 14,7 млрд рублей, а в перспективе заказ еще 16) пробил именно Минниханов. Но все же отметим, что республика пристально взглянула на ситуацию с КВЗ, только когда жареный петух клюнул, а 13 лет после ухода завода под Москву, видимо, считала предприятие отрезанным ломтем. Добавим, что места в советах директоров в "Вертолетах России" и КВЗ Татарстану достались "автоматически", после того как он отдал Москве свою часть акций завода.

Советник премьера отметил и нынешнее влияние властей РТ на ситуацию с КАЗом: "Если бы не республика, то в последние пять лет он стал бы в лучшем случае авиаремонтным заводом". То, что в ОАКе к мнению Минниханова прислушиваются, косвенно подтверждает наш близкий к корпорации источник. По его словам, "там побаиваются реакции Минниханова". Словом, если президент РТ станет председателем СД "Ту", новые полномочия и возможности будут опираться на хороший фундамент. Здесь уместно вспомнить, что в том же интервью РГ Минниханов недоумевал: "Несмотря на все вложения республики (в КАЗ - прим. авт.), мы не получили ни одной акции. В итоге основные решения принимались без нас (! - прим. авт.). К примеру, предприятию не дали развернуть серийное производство самолета Ту-214 и даже изготовить 7 из 10 оставшихся машин по контракту с авиакомпанией "Трансаэро"".

К тезису "все решения принимались без нас" сделаем уточнение. Как говорит один из собеседников "БИЗНЕС Online", с большой долей уверенности можно сказать, что на стремление Минниханова войти в СД "Ту" повлияла история с почти дошедшим до краха "Казанским Гипронииавиапромом". Как утверждает источник, "Туполев", будучи заказчиком реконструкции КАЗа, сыграл в падении института заметную роль. Модернизация завода далека от завершения, членство в СД позволит быть в курсе происходящего и избежать подобных ситуаций. Тем более, как говорит один из наших собеседников, "модернизация КАЗа для Татарстана - очень значимый имиджевый проект".

Чемезов вычищает отрасль?

Выдвижение Минниханова может быть следствием создания (это произошло весной) рабочей группы "Ростех - Татарстан" (РТ-РТ - неплохо получается), которую возглавили Сергей Чемезов и Минниханов. С недавних пор ОАК и, соответственно, "Туполев" входят в данную госкорпорацию. В конце мая Чемезов убрал с должности председателя СД ОАК назначенного всего лишь год назад Анатолия Сердюкова и сам возглавил этот орган. "С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль", - прокомментировал он изменения. Причем экс-министра обороны вообще отлучили от ОАК (оставив под его кураторством концерн "Радиоэлектронные технологии", "Вертолеты России" и Объединенную двигателестроительную корпорацию), хотя по должности индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" это его епархия. Есть надежда, что Сергею Викторовичу надоели клановые игрища в авиапроме. В связи с этим можно под новым углом взглянуть на историю назначения и последующей отставки с поста гендиректора "Ту" Рониса Шарипова. По известной информации, его на это место привел (с подачи Николая Колесова) именно Сердюков. Видимо, неслучайно и то, что Шарипов окончательно решил уйти в отставку (а такие мысли, говорят, посещали его давно, поскольку пошел в "Ту" принудительно) именно в момент ослабления Сердюкова - использовал ситуацию. Хотя нет сомнений, что надежду контроля над "Ту" с назначением Шарипова в Татарстане связывали. Не зря Минниханов, по нашим данным, уговаривал его не торопиться с уходом, обещая всяческую помощь.

Думается, Чемезов хочет ликвидировать и ситуацию абсолютно размытой ответственности в верхнем эшелоне авиапрома. В случае назначения Минниханова Чемезов получает очень конкретную, понятную и, что немаловажно, публичную фигуру, предельно заинтересованную в развитии авиапрома в своей республике. Как полагает Фролов, избрание Минниханова удобно ОАКу и с еще одной точки зрения. "В случае чего всегда можно будет сказать: вы же председатель совета, все видели, какие к нам претензии?" - говорит эксперт. Весьма удобная позиция в случае с КАЗом, дела которого идут далеко не блестяще: модернизация завода затягивается, квалифицированных работников не хватает, планы сдвигаются. Чехарда с гендиректорами "Ту" - отдельная волнующая тема: за 10 лет - пятеро… Тезис о переносе ответственности продолжает один из наших собеседников: "Председательство в совете директоров - инициатива ОАК. Как обычно, сброс ответственности на сторону. Вполне в духе корпорации. Но в данном случае это хорошо для дела, потому что Минниханов получит возможность влиять на оперативную работу - на заводские стройки, исполнение гособоронзаказа, формирование бюджетов. И, главное, у него будет возможность самому выносить вопросы на обсуждение совета директоров. ОАК как раз страдает тем, что оперативно не решается многое, касающееся деятельности "Ту"… Это, конечно, большая ответственность. Он ее не побоялся".

И наверняка инициатива Минниханова получила добро недавно приезжавшего в Казань "друга Татарстана" Шойгу, ведь военные пристально следят за ситуацией на КАЗе.

Но главное, с приходом в "Ту" Минниханова мы можем связать новые надежды на то, что КАЗу когда-нибудь дадут массовый гражданский заказ, который позволит ему вести полноценную производственную жизнь. Президент РТ как-то назвал КАЗ нереализованным огромным резервом, значительно бо́льшим по потенциалу, чем вертолетный завод. В вышеупомянутом интервью он сокрушался: "В недавно принятой программе до 2025 года для "Туполева" не записано ни одной темы по гражданским самолетам. Тем самым исключается потенциал, имеющий мировой бренд и самую большую линейку внедренных пассажирских самолетов. Мы считаем, что с учетом этого государство должно принять особые меры по сохранению интеллектуальных коллективов и отечественных брендов путем формирования для них текущей и перспективной тематики. Организация масштабного серийного производства отечественной авиатехники - единственная мера, способная возродить российское авиастроение".