Очередная смена руководства ПАО «Туполев»

Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), управляющим директором ПАО "Туполев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) с 23 июня 2021 года назначен Вадим Королев, сменив на этом посту Рониса Шарипова. Вадим Владимирович Королев с 2015 года работал в должности заместителя генерального директора ПАО "Туполев", с 2016 года также являлся директором программы самолета Ту-160, а с апреля нынешнего года был назначен первым заместителем генерального директора по управлению программами. До прихода на "Туполев" занимал различные должности в Вооруженных силах РФ, имеет степень кандидата экономических наук. Окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное Краснознаменное училище по специальности "Летательные аппараты и силовые установки", а позднее прошел обучение по программе Мастер делового администрирования в Государственном университете управления, имеет государственные награды.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России на капитальном ремонте и модернизации в цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (филиала ПАО "Туполев") (с) Максим Богодвид / РИА Новости

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь поблагодарил Рониса Шарипова за большую проделанную работу, особо подчеркнув достигнутый прогресс по программам глубокой модернизации самолетов стратегической авиации и обновления производства. Гендиректор ОАК пожелал Вадиму Королеву успехов в работе на новом ответственном посту, подчеркнув, что компании "Туполев" предстоит важный этап развития в рамках направленной на повышение эффективности корпоративной трансформации ОАК.

ПАО "Туполев" - ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения, является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации ОАК, включает в качестве филиала Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.

Ранее в 2021 году в рамках централизации управления предприятиями ОАК функции единоличного исполнительного органа ПАО "Туполев" были переданы в ПАО "ОАК". Эта форма управления работает также по отношению к центру дивизиона транспортной авиации ПАО "Ил" и к корпцентру дивизиона военной авиации ПАО "Компания Сухой".

В свою очередь, еще до официального пресс-релиза ОАК татарстанский деловой ресурс "Бизнес Online" опубликовал по данному поводу критический материал Тимура Латыпова под заголовком "Третий побег Рониса Шарипова: на "Туполеве" - смена генерала. Гендиректор "Ту" уходит на фоне безнадеги на КАЗе и под разговоры об отставке Колесова".

Год продержался на посту гендиректора "Туполева" казанец Ронис Шарипов. По нашим данным, он подал заявление об увольнении и отставка принята. Главной причиной называют желание самого топ-менеджера, который посчитал, что занимается не своим делом. Плюс сыграла скрытая конфронтация с командой гендиректора ОАК Юрия Слюсаря. По информации "БИЗНЕС Online", уговорить Шарипова остаться не смог даже президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Туполев" опускают ниже плинтуса"

Об отставке управляющего директора ПАО "Туполев" Рониса Шарипова сообщили несколько источников "БИЗНЕС Online" в авиастроении. В его приемной на наш вопрос ответили, что информации о каких-либо переменах в руководстве нет. В пресс-службе госкорпорации "Ростех" на запрос отреагировали быстро, но обтекаемо: "Обо всех кадровых изменениях мы рассказываем, если такой момент приходит". Но наши источники заверили: Шарипов написал заявление, оно принято, официальная отставка только вопрос ближайших дней.

Разговоры о возможности такого поворота начали ходить примерно в апреле, т. е. когда еще и года не прошло с момента назначения Шарипова главой "Ту". Напомним, это произошло 4 июня 2020-го - до того он был гендиректором казанской "Радиоэлектроники им. Шимко", разрабатывающей систему госопознавания "свой-чужой" и аппаратуру для нее. Компания входит в ростеховский концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Николая Колесова, который через индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова, как говорят, и продвинул своего давнего сподвижника в фирму "Туполев". Сам Шарипов, по нашим данным, сопротивлялся назначению, понимая, что это не его.

Утверждают, что поводом наконец покинуть нелюбимое место стал один из аспектов проводимой по инициативе "Ростеха" реформы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Уже давно предполагали, что Сергей Чемезов сделает в авиастроении то же, что и в вертолетостроительной отрасли, - ликвидирует должности гендиректоров. Так оно и вышло. 27 мая стало известно, что полномочия единоличного исполнительного органа "Ту" переданы корпорации и глава компании отныне лишь управляющий директор.

Шарипов якобы давно говорил: "Зачем мне это - отвечать за все, фактически не имея никаких полномочий?" "По сути, на более высоком уровне повторяется история Казанского авиазавода, - комментирует ситуацию один из наших собеседников. - Раньше он был самостоятельным, а потом его подчинили "Туполеву", и все деньги пошли туда. Так же сейчас лишают самостоятельности самих "туполей". Управляющий директор - это несерьезно, а фирма "Туполев" ведь очень серьезная, но ее опускают ниже плинтуса. Вот так люди, которые в авиапроме ничего не понимают, пытаются структуры организовывать, финпотоки регулировать".

Но тогда, весной, Шарипов, видимо, решил повременить. По нашим данным, определенную роль сыграло совещание у Чемезова с участием директоров казанских ростеховских предприятий и Рустама Минниханова. Якобы там президент Татарстана, зная настроения Шарипова, порекомендовал ему не нервничать - дескать, мы тебя всегда поддержим.

"…А потом приедет министр и тебе нахлобучит"

Видимо, сегодня полученный тогда заряд бодрости кончился. Что могло лечь на чашу весов?

Один из наших источников уверен: несмотря на отсутствие у управляющего директора реальных полномочий, с руководителя "Ту" все равно спросят по полной: "Если у государственных мужей есть головы, то все равно будет спрос - за тот же срыв модернизации Казанского авиазавода (КАЗ, филиал и главная производственная площадка "Туполева" - прим. ред.). Одно дело - это хозяйство контролировать и другое - отвечать за то, что не сделано. Ведь, на первый взгляд, строится много, а результата нет".

"Мне кажется, говорить о том, что глава "Туполева" может что-то самостоятельно делать, не приходится, - отметил в беседе с "БИЗНЕС Online" эксперт российского совета по международным делам Андрей Фролов. - А спрашивать будут, сроки по гособоронзаказу подходят, переносы надо постоянно подписывать с минобороны. Потом приедет министр и тебе нахлобучит".

Источники "БИЗНЕС Online" рисуют абсолютно безрадостную картину КАЗа. "Склады пустые, в наличии только краска и спецодежда, - рассказывает один из них. - Занятость на нуле, агрегатные цеха, которые работали на Ту-214, красят заборы и моют полы. Текучка колоссальная, причем уже и увольнять не надо - сами уходят. А модернизация? Вот главный корпус за административным зданием, там механические цеха, гальваника: снаружи - конфетка, а внутри все сгнило".

Напомним, завершение начатой в 2016 году реконструкции КАЗа с планового 2020-го перенесено на 2022-й. Знакомый с ситуацией собеседник "БИЗНЕС Online" уверен, что процесс затянулся из-за фундаментальной ошибки: логичнее было идти не по пути капитального ремонта, а снести здания 50-70-х годов и построить новые.

Но, как говорят наши собеседники, пессимистический настрой не только из-за хода модернизации. "На "Туполеве" попросту завал всех тем", - утверждает один из них. Что сегодня делает КАЗ? Ремонтирует Ту-22М3, Ту-160 и Ту-214 - в общей сложности 3-4 в год. Строит специальные Ту-214 - один в год. В планах (пока работа идет над опытными машинами) - модернизация до варианта Ту-160М полутора десятка строевых самолетов и строительство новых Ту-160М. Подъем первого созданного с нуля стратегического ракетоносца запланирован на конец 2021 года, но в это мало кто верит. По всей видимости, так и не появилось контракта на поставку в войска Ту-22М3М.

Одновременно военные похоронили проект создания среднего военно-транспортного самолета (СВТС), на строительство которого "Туполев" и КАЗ возлагали немало надежд. В теории остаются планы по созданию противолодочного варианта Ту-214. ПАК ДА тоже пока в области фантастики, хотя, по неподтвержденным данным, изготавливаются элементы планера первого прототипа, в этом году "Кузнецов" должен начать испытания двигателей, и на выходе бортовое радиоэлектронное оборудование.

И тяжелая ситуация на "Туполеве" уже далеко не первый год. Данная смена директора будет уже пятой за последние 10 лет. "Когда дела плохи, всегда такая чехарда происходит, - заметил в беседе с корреспондентом "БИЗНЕС Online" главный редактор портала "Авиарунет" Роман Гусаров. - Может быть, Шарипов посмотрел на все это и решил уйти. Одни нервы и ответственность, а удовлетворения от такой работы никакого".

Игрок из другой команды

Вторым мотивом для ухода могла стать специфика затеянной "Ростехом" тотальной реорганизации ОАК. Напомним, в марте появилась информация, что все авиационные КБ войдут в единый инженерно-конструкторский центр, а некий корпоративный центр самолетостроения ОАК станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут". Что это означает на деле, авиастроительная общественность не понимает. "Как бы то ни было, Шарипов не мог не задуматься: если КБ уходит под ОАК, чем он-то будет заниматься?" - говорит один из наших собеседников и предполагает, что компания вообще может перебраться в Казань. Гусаров не исключил такой возможности. По его мнению, казанский конструкторский центр "Ту" сейчас более боеспособен, чем московский. Кстати, есть мнение, будто новое главное здание КАЗа до сих пор не готово потому, что Шарипов не утвердил проект - сказал, что надо добавить кабинетов еще на 300 человек.

"По логике так и должно быть, - рассуждает один из наших собеседников. - КБ в Москве возникли вместе с опытным производством. Сегодня опытного производства там нет - конструктора видят самолет, только когда приезжают на серийный завод… Рано или поздно процесс перетекания бюро к заводам надо начинать. К тому же подразделение КБ в Казани весьма и весьма достойное. Понятно, что у него нет ряда компетенций, связанных с малозаметностью, управлением оружием, но это наживное. Думаю, за 5-10 лет плавное разворачивание в Казани вполне возможно. И вообще-то весь мир такой: конструкторские бюро Boeing в Lockheed Martin тоже не в Вашингтоне, а Dassault не в Париже".

Словом, реорганизация предстоит серьезная, требующая детального знания предмета, а Шарипов, напомним, сопротивлялся назначению потому, что совсем не спец в авиастроении. Но согласия директора тогда особо не спрашивали - так решил Колесов ради продвижения своих интересов.

Впрочем, до недавнего времени у Шарипова было на кого почти по-родственному опереться. Наверняка изрядную помощь по вхождению в дело оказал директор центрального конструкторского бюро "Туполева" Эдуард Соркин. До назначения на эту должность в 2017 году он более 20 лет руководил казанским филиалом КБ "Ту". Но весной Эдуард Матвеевич уволился по собственному желанию. Говорят, когда Соркин сказал, что хочет уйти, Шарипов дал ему месяц на размышление, но тот своего решения не изменил. Кстати, ходит информация, что теперь его усиленно приглашает казанский филиал Уральского завода гражданской авиации, который ведет тему военного беспилотного комплекса "Альтиус-РУ", начинавшуюся в 2011 году в ОКБ им. Симонова.

Можно предположить, что на Шарипова давит и то, что гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, как говорят наши источники, его не воспринимает, считая на 100% человеком Колесова, то есть игроком другой команды.

Кто станет преемником

Впрочем, и здесь не все так просто. Напомним, Шарипов вошел в команду Колесова в 2001 году, а до этого был следователем прокуратуры, заместителем председателя комитета РТ по делам несостоятельности и финансовому оздоровлению, замглавы Пестречинского района РТ. Далее до 2007-го прошел через колесовскую кузницу кадров - ОАО "КОМЗ", - добравшись до поста гендиректора. Когда Колесов возглавил Амурскую область, забрал Шарипова с собой. До 2008-го наш герой был там на постах министра имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства, а также первого заместителя председателя правительства области, однако незадолго до скандальной отставки своего патрона с губернаторского поста написал заявление об уходе по собственному желанию и вернулся в Казань. Амурские СМИ, охарактеризовавшие его как "самого порядочного и профессионального из казанцев", объясняли этот шаг тем, что Ронис Накипович "морально не выдержал ситуации с уголовными делами нескольких подчиненных губернатора и возможности отставки самого Колесова".

В Казани Шарипов успел побыть советником гендиректора и председателем совета директоров КОМЗа, гендиректором "Радиоприбора", а в 2012-м Колесов забрал его первым замом в КРЭТ. Туда Ронис Накипович отправился без энтузиазма и уже через год опять "сбежал". А в июне 2013 года его представили как гендиректора "Радиоэлектроники им. Шимко".

Получается, нынешний побег - третий. Как говорят наши собеседники, Шарипов ушел бы давно, если бы это не означало просто по-человечески испортить отношения с Колесовым. Что же изменилось? Не исключено, что нечто новое ждет самого Николая Александровича. В конце прошлого года пошли разговоры о том, что он уходит из КРЭТ и готовит преемника. В качестве возможного кандидата называют заместителя гендиректора по гособоронзаказу Александра Пана. Куда нацелился Колесов, неизвестно, но поговаривали, что это может быть и ОАК, и нечто связанное с экспортом техники.

О планах самого Шарипова данных нет. Что касается сменщика, то временным (пока во всяком случае) преемником, по нашим данным, станет действующий замгендиректора - директор программы Ту-160 Вадим Королев (родился 25 октября 1969 года). Что необычно для нынешнего топ-менеджмента авиапрома, он авиационный инженер - окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное Краснознаменное училище (специальность - "летательные аппараты и силовые установки"), а в 2012-м - Высшую школу бизнеса Государственного университета управления. Кандидат экономических наук. Поначалу служил в заказывающем управлении минобороны, далее руководил военной приемкой "Ту" (а потому постоянно бывал в Казани). "Его давно хотели поставить во главе "Туполева", но он отказался, и назначили Савицких (декабрь 2013 года - прим. ред.), - говорит один из наших источников. - Он грамотный, на голову выше многих авиапромовских руководителей, знает авиацию".

Новый управляющий директор ПАО "Туполев" Вадим Королев (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Подавший в отставку управляющий директор ПАО "Туполев" Ронис Шарипов (с) "БИЗНЕС Online"