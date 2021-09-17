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В России испытали поезда для спецопераций

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Источник изображения: Кадр: Министерство обороны Республики Беларусь

Минобороны России провело испытания специальных поездов. Составы с жилыми вагонами и мастерскими предназначены для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также поддержки боевых операций. Они позволят проводить работы в малонаселенной местности, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Специальный поезд прошел испытания в ходе учений «Запад-2021», завершившихся в среду, 15 сентября. В следующем году новые составы будут готовы к отправке в зону боевых действий или районы стихийных бедствий.

Вагоны поезда вмещают оборудование, которое даст возможность проводить сложный ремонт боевых машин. Железнодорожная мастерская позволит производить замену и ремонт электронных и механических агрегатов. На учениях «Запад-2021» специальный поезд использовали в качестве ремонтно-восстановительного пункта. Специалисты сил материально-технического обеспечения отрабатывали эвакуацию, ремонт и возврат боевых машин в подразделения.

Также специальный поезд позволит оперативно доставлять оборудование для спасательных работ в малонаселенных территориях. Новый состав дополнит имеющиеся в железнодорожных войсках (ЖДВ) поезда особого назначения. Так, ЖДВ используют восстановительный поезд «Амур» и поезд боевого сопровождения «Байкал».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что российские военные могут снова получить на вооружение поезда-носители межконтинентальных баллистических ракет. По его мнению, новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) может стать средством сдерживания стран НАТО на территории Европы.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
ПЖРК
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