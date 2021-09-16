Шпальные районы: для чего Минобороны новые поезда-спасатели

Минобороны протестировало железнодорожные составы, которые смогут использоваться как при поддержке боевых операций, так и при ликвидации последствий стихийных бедствий. Они укомплектованы всем необходимым для проведения ремонтных работ автомобильной и бронированной техники, проживания специалистов и их обеспечения в труднодоступных местах. По словам экспертов, такие поезда-спасатели окажутся особенно востребованными в малонаселенной местности, в частности, в Сибири.

Минобороны протестировало железнодорожные составы, которые смогут использоваться как при поддержке боевых операций, так и при ликвидации последствий стихийных бедствий. Они укомплектованы всем необходимым для проведения ремонтных работ автомобильной и бронированной техники, проживания специалистов и их обеспечения в труднодоступных местах. По словам экспертов, такие поезда-спасатели окажутся особенно востребованными в малонаселенной местности, в частности, в Сибири.

Готов к спасению

Железнодорожный поезд для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях был успешно испытан на стратегических учениях «Запад-2021», сообщили «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Со следующего года такие составы начнут при необходимости направляться в зоны боевых действий либо в районы стихийных бедствий. Размещенное в вагонах оснащение позволяет проводить сложный ремонт самых разных боевых машин, заменять и настраивать их электронное и механическое оборудование.

В случае военного конфликта состав выполняет функции мобильного ремонтно-восстановительного пункта. В таком качестве он был задействован в августе на учениях сил материально-технического обеспечения (МТО) в Западном военном округе, а затем и на итоговых маневрах «Запад-2021». В ходе учений в тылу с его помощью впервые развернули целый район комплексного восстановления вооружения и военной техники. Специалисты МТО в полевых условиях отрабатывали эвакуацию, ремонт, восстановление и передачу машин в боевые подразделения. К работам привлекались представители заводов-изготовителей. Всего было задействовано более 300 военнослужащих и 170 единиц специальной техники.

Возможности, которыми располагает восстановительный поезд, могут оказаться востребованными и при ликвидациях последствий чрезвычайных ситуаций, к которым в последние годы регулярно привлекаются военные. При необходимости эшелон станет местом размещения спасателей, пунктом обслуживания или мобильным штабом.

— При наличии железнодорожных путей такая техника может использоваться для ликвидации любого ЧП большого масштаба, — разъяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Во время Великой Отечественной войны существовали целые ремонтные заводы на колесах, которые в случае крупной операции выдвигались на этом направлении и чинили технику, которую для них доставляли. Сегодня круг задач гораздо шире, и эти поезда очень даже востребованы. Если, например, брать ситуацию с пожарами в Якутии, в местах, где была железная дорога они вполне могли применяться. Кроме того, к ним можно добавлять различные модули. Еще с советских времен существуют железнодорожные пожарные системы — большие цистерны, которые использовались для тушения огня

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Поезд в тайгу

В системе Министерства обороны есть части, работа которых может быть направлена на помощь тем, кто ведет борьбу с огнем, участвует в ликвидации различного рода стихийных бедствий или техногенных катастроф, рассказал доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Поезда нужны этим формированиям для того, чтобы быстро перебрасывать технику, оборудование, да и сами войска для проведения спасательных работ, — пояснил он «Известиям». — Особенно это актуально в местности с мелкими поселениями, в лесах, где вообще отсутствуют населенные пункты. Вооруженные силы могут маневрировать в масштабах страны для выполнения спасательных работ, ликвидации стихийных действий, борьбы с пожарами. И чтобы обеспечить успешную реализацию этих задач не только с помощью самолетов, но и наземным путем, есть необходимость ввести поезда-спасатели.

По мнению эксперта, эффективнее всего использовать такие составы в Сибири и на Дальнем Востоке, на больших и малонаселенных территориях.

— Железнодорожные войска (ЖДВ) обеспечат прокладывание новых дорог по Сибири, пока не предназначенных для пассажирских перевозок, но необходимых для прохода именно воинских эшелонов со спасателями. В связи с появлением этих поездов, им будет поставлена новая задача обеспечить прохождение техники спасателей в самые труднодоступные места для более эффективной борьбы с огнем, наводнениями и другими стихийными бедствиями, — заключил Александр Перенджиев.

В Вооружённых силах России уже несут службу составы, которые называют «поездами особого назначения». Так, в ЖДВ есть восстановительный поезд «Амур» и специальный поезд боевого сопровождения «Байкал». Первый из них предназначен для устранения препятствий на рельсах и ремонта путей. «Байкал» более универсален. Он приспособлен не только для восстановления полотна, но и для починки малых сооружений, а также разминирования. Он может перевозить небольшие подразделения или сопровождать воинские эшелоны.

В таких поездах есть бронированные площадки и вагоны, где можно разместить не только личный состав, но и артиллерийские системы. Например, спаренные скорострельные зенитные установки ЗУ-23-2. В последние годы их регулярно привлекают к крупным учениям, отрабатывая сопровождение эшелонов, охрану инфраструктурных объектов и преодоление крупных водных преград по понтонным мостам.

В ходе военных реформ начала прошлого десятилетия изменения затронули и Железнодорожные войска. Тогда рассматривался в том числе вариант их ликвидации. Но в итоге было принято решение сохранить этот род войск, обеспечить его современной спецтехникой и задействовать на проектах стратегической важности, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий. Так, в 2015 году воины-железнодорожники построили участок пути Журавка–Миллерово на юго-западных рубежах России. Этим летом ЖДВ приступили к работам по расширению и реконструкции восточного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМа). В них задействовано более 1100 человек и 900 единиц техники. До 2024 года подразделениям ЖДВ предстоит возвести около 340 км путей.

Богдан Степовой, Анна Черепанова