Россия прекратила разработку сверхтяжелой ракеты-носителя

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелого носителя, который хотели использовать для полетов на Луну. Ранее сообщалось, что в этом могут задействовать ракеты «Ангары-А5В» и «Союз-2.1а».

Российская сверхтяжелая ракета все чаще привлекает внимание специалистов и СМИ. В последнее время говорят о проблемах, связанных в том числе с концепцией носителя. Речь шла, в частности, о ее пересмотре. А сегодня стало известно, что техническое проектирование вовсе прекратили.

Об этом со ссылкой на гендиректора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрия Баранова сообщило РИА Новости. «РКЦ “Прогресс” действительно прекращены работы по “Элементы СТК”», — отметил он. Не исключено, что в будущем работы возобновят.

Техническое проектирование хотели завершить в октябре. В рамках опытно-конструкторской работы «Элементы СТК» должны были разработать ключевые элементы и технологии ракетного комплекса. Работу выполнял «Прогресс» по заказу космического ведомства.

Ракету хотели собирать из создаваемых сейчас носителей «Союз-5» и «Союз-6», использующих кислородно-керосиновые двигатели РД171МВ и РД-180МВ.

«Союз-5» Источник изображения: Энергия

Сообщалось также, что вместо кислородно-керосиновой ракеты сверхтяжелого класса могут разработать метановую. В этом случае шесть боковых блоков предлагали установить вокруг центрального. Их хотели оснастить метановыми двигателями РД-182. Верхнюю ступень собирались выполнить на основе РД-0169.

Российская сверхтяжелая ракета должна запускать грузы и космонавтов на поверхность Луны. Носитель знают под обозначением «Енисей», более мощная версия получила имя «Дон». Предполагалось, что ракеты-носители смогут выводить на низкую опорную орбиту более 100 тонн груза.

В прошлом году РКК «Энергия» предложила вариант, при котором для высадки космонавтов на Луну сверхтяжелый носитель не нужен. Согласно концепции, для миссии потребуются три ракеты «Ангары-А5В» и одна «Союз-2.1а».

«Ангара» должна запустить на естественный спутник модуль дозаправки. Затем при помощи «Союза» космонавты на корабле «Союз-МС» прибудут на МКС (или другую станцию). После этого участники экспедиции пересядут в лунный космический корабль, а вторая «Ангара» доставит заправочный корабль и разгонный блок. На обратном пути корабль с экипажем состыкуется с другим заправщиком, который запустят при помощи еще одной «Ангары».

Отметим также, что ранее стало известно о разработке в России космического корабля «Орленок» — облегченной версии «Орла» для лунных миссий.