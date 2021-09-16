Войти
Lenta.ru

США, Китай, Россия, Франция и Япония из-за SpaceX побьют 25-летний рекорд

139
0
0
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

16 сентября может быть побит 25-летний рекорд по числу одновременно находящихся в космосе людей, сообщил РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков. По его словам, после запуска благотворительной миссии SpaceX Inspiration4 на околоземной орбите может оказаться сразу 14 человек из США, Китая, России, Франции и Японии.

Специалист напомнил, что в марте 1995 года в космосе одновременно находились 13 человек. Из них шесть — на российской орбитальной станции «Мир» и семь — на американском корабле Space Shuttle Endeavour. В июле 2009 года такое же число людей находилось на Международной космической станции (МКС). «Это был момент, когда на околоземной орбите находилось наибольшее число космонавтов», — сказал Железняков.

Эксперт напомнил, что в настоящее время на МКС находятся семь человек из США, России, Франции и Японии. Кроме того, три тайконавта располагаются на китайской орбитальной станции Tiangong. В случае, если компания SpaceX запустит 16 сентября благотворительную миссию Crew Dragon с четырьмя гражданами США, 25-летний рекорд будет побит. «После старта миссии Inspiration4, если он состоится 16 сентября, будет момент, когда в космосе будет одновременно находиться 14 человек. И тогда будет побит рекорд по населенности околоземной орбиты», — заметил Железняков.

В сентябре Bloomberg написал, что Kuiper Systems, дочерняя компания Amazon.com, в обращении к Федеральной комиссии по связи США резко прокомментировала действия SpaceX, обвинив ее в нарушении и игнорировании общих правил. В подконтрольной американскому миллиардеру Джеффу Безосу компании заявили, что SpaceX Илона Маска придерживается позиции, согласно которой «правила предназначены для других людей».

В ходе миссии Inspiration4 при помощи ракеты Falcon 9 на космическом корабле Crew Dragon планируется запустить сразу четверых людей — миллиардера Джареда Айзекман, исследовательницу Сиан Проктор, помощника врача Хейли Арсенокс и ветерана Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофера Семброски. На низкой околоземной орбите корабль будет находиться трое суток. Стыковка с МКС не планируется. Миссия Inspiration4 станет первой гражданской для Crew Dragon. Ее целью заявлен сбор средств для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Миссию полностью оплатил Айзекман.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Франция
Япония
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
МКС
Похожие новости
31.12.2020
Космические события года: лунный грунт, жизнь на Венере и возвращение США
07.08.2019
Заправка в космос: в России создают проект подзарядки спутников на орбите
15.03.2019
Не прощай их, Юра
29.08.2017
Отжали
10.07.2017
Игорь Комаров: "Мы переводим борьбу с аварийностью на Землю"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 00:10
  • 54
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 21:20
  • 65
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 19:37
  • 1
Истребители ЦВО выполнили боевые пуски ракет по мишеням в стратосфере
  • 15.09 18:34
  • 19
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 15.09 14:53
  • 273
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 14:52
  • 30
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 14:31
  • 7
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год