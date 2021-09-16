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Интерфакс-АВН

Десантники из РФ и Белоруссии остановили наступление условного противника на полигоне "Брестский" в рамках учений "Запад-2021"

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Групповое десантирование с самолета Ил-76
Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Полигон "Брестский" (Белоруссия). 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 400 военнослужащих сводного российско-белорусского подразделения десантников и 39 единиц техники десантировались парашютным способом из самолётов Ил-76МД военно-транспортной авиации (ВТА) и вступили в бой на белорусском полигоне "Брестский" в ходе совместного стратегического учения "Запад-2021", сообщает в среду Минобороны РФ.

Согласно сообщению, после захвата площадки приземления подразделения закрепились на назначенном командованием рубеже обороны.

Батальон десантников Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ, совершив перелет с аэродрома взлета "Кресты" на расстояние более 1 тыс. километров десантировался с высоты 600 метров с использованием парашютных систем Д-10.

Военнослужащие Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии совершали загрузку техники и личного состава в самолеты на аэродроме "Мачулищи" под Минском и вставали в строй самолётов ВТА на подлёте к точке выброски. Используя парашюты Д-6, подразделения белорусских десантников высадились в назначенной точке приземления.

В ходе активной фазы учения десантники из России и Белоруссии отработали десантно-штурмовые действия на полигоне "Брестский". После десантирования личного состава и техники, гвардейцы уничтожили условного противника и, удерживая выгодные рубежи, обеспечили успешные действия основной группировки войск (сил), проинформировали в Минобороны.

Действиями совместного десанта были блокированы три моста через участок водной преграды, что не позволило условному противнику помешать действиям войск и обеспечить развертывание мотострелковых подразделений в интересах группировки войск на полигоне.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6400 военнослужащих.

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