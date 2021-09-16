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Интерфакс-АВН

Две баллистические ракеты запущены из КНДР в Японское море, подтвердили южнокорейские военные

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Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / Ahn Young-joon

Гонконг. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство "Ренхап".

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), Северная Корея в среду осуществила пуск двух баллистических ракет в Японское море.

Южная Корея совместно с военными США анализируют детали запуска.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что военные приведены в состояние повышенной готовности.

Правительство Японии также заявило ранее, что, возможно, из КНДР была запущена баллистическая ракета. Правительство отметило, что собирает информацию о запуске.

Ранее Северная Корея объявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа, об этом сообщило агентство "Ренхап".

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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