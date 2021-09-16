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Вестник Мордовии

"Колесный танк" на базе белорусского V2 "Волат". А почему бы и нет

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Созданный в Минске белорусский бронетранспортер V2 "Волат" может стать платформой для создания разнообразной боевой и вспомогательной техники. В том числе самоходных артиллерийских установок или машин огневой поддержки, или как их еще называют "колесных танков".

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщалось, что его полная масса может достигать 22000 кг, то есть ничто не мешает установить башню со 120-мм минометом или 100 -120 -мм стабилизированной пушкой, которая будет способна бороться с бронированной техникой.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Интересно, что ранее сообщалось о разработке на том же Минском заводе колесных тягачей другого белорусского бронетранспортера - МЗКТ-590100 "Умка". Работы над ним велись в конце первого десятилетия 21 века. Правда, по некоторым данным, из-за сложной трансмиссии - она должна была быть электрической с отдельным двигателем на каждом колесе - этот смелый проект заглох.

Так вот, среди различных вариантов "Умки" как раз должна была присутствовать 120-мм самоходка, которая предназначалась для "огневого поражения живой силы, вооружения и военной техники". Интересно, что в конструкции предусматривался 7, 62-мм пулемет ПКТ. Возможно, опыт этой прошлой разработки пригодится сейчас. В то же время, как считают военные эксперты, без иностранной помощи не обойтись. Однако, если удалось в РБ локализовать производство зарубежного двигателя, то это возможно и в отношении башни с вооружением.

Дмитрий Лемешко

Илюстрации:vpk.gov.by , Отвага2004

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