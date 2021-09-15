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Naked Science

Китай приступает к финальной сборке первого самолета C919 для стартового заказчика

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Источник изображения: naked-science.ru

Корпорация Comac практически собрала первый авиалайнер C919, который будут использовать для коммерческих полетов. Вскоре его поставят заказчику — авиакомпании China Eastern Airlines.

Важнейший проект для китайского гражданского авиастроения стал на шаг ближе к реализации. Как сообщил Reuters, первый самолет Comac C919, предназначенный для стартового заказчика скоро войдет в стадию финальной сборки.

В качестве «первопроходца» выступила компания China Eastern Airlines. Китайские авиастроители надеются доставить самолет к концу года.

C919

Источник изображения: Comac

Comac C919 — узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолет. Это самый большой авиалайнер, который спроектировали и построили в Китае после опытного Shanghai Y-10.

Первый полет C919 выполнил 5 мая 2017-го. По состоянию на конец позапрошлого года построили шесть прототипов.

По словам экспертов, C919 будет конкурировать на рынке с российским МС-21. Он поднялся в небо примерно в то же время, что самолет Comac, но пока программа уступает китайской по степени готовности.

МС-21

Источник изображения: wikipedia

Напомним также, что недавно начали строить первый российско-китайский авиалайнер CR929.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
C919
Компании
COMAC
Проекты
CR929
МС-21
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