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РКК «Энергия» заявила о невозможности придерживаться выделяемых финансов

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

При имеющемся финансировании наращивание объема исследований на низкой околоземной орбите невозможно, заявил заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Александр Деречин, выступая на международной Гагаринской конференции, сообщает ТАСС.

По его словам, РКК находится в ситуации, когда те, кто «контролирует финансы», говорят, что «финансы не могут быть увеличены, и нужно придерживаться тех объемов, которые есть сейчас». «Мы не можем придерживаться финансов, которые выделяются сегодня. Это невозможно. Если мы хотим расширить исследования на низкой орбите, мы не можем не видеть значительного роста финансовых требований — они не снизятся», — сказал замгендиректора.

В августе гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что ситуация вокруг планируемой частоты пусков создаваемой средней ракеты «Союз-5» остается неопределенной.

В том же месяце генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что около 80 процентов бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) оказались изношенными.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
МКС
Союз-5 РН
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