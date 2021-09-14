Следующий полет туристического космоплана Virgin Galactic отложили из-за потенциального дефекта

У частной космической компании Virgin Galactic нашлась еще одна причина для беспокойства и переноса следующего полета суборбитального космоплана с туристами. Один из поставщиков оборудования сообщил о выявленном потенциальном дефекте в одном из исполнительных механизмов органов управления.

Как пишет интернет-издание SpaceNews, какой-либо конкретики пока мало. Представители компании сообщили, что идет всесторонняя проверка проблемных систем космоплана SpaceShipTwo. Подрядчик Virgin Galactic выявил потенциальный дефект, который может создать проблемы с эксплуатацией корабля. Есть ли реальная угроза безопасности — не уточняется.

Навряд ли ситуация по-настоящему серьезная, поскольку Virgin Galactic откладывает полет не далее чем на середину октября. Это лишь немного позже ранее обозначенных сроков старта миссии Unity 23 — «конца сентября или начала октября». Сейчас сотрудники компании британского миллиардера сэра Ричарда Брэнсона работают вместе с партнерами над определением способов устранения потенциального дефекта. Им необходимо решить, заменять проблемную деталь, внести модификации, либо вмешательство вовсе не требуется.

Компания отдельно отмечает, что эта неполадка никак не связана с инцидентом, из-за которого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) инициировало расследование. Напомним, после успешного первого суборбитального полета SpaceShipTwo с туристами на борту появилась информация о том, что миссия не прошла идеально.

Во время набора высоты и скорости, когда гибридный ракетный двигатель космоплана еще работал, на кокпите загорелась индикация об отклонении от безопасной траектории возвращения (entry glide cone warning). Пилоты отработали сигнализацию не совсем понятным для стороннего наблюдателя способом — вроде как проигнорировали ее и продолжили полет. Хотя номинально должны были отключить подачу окислителя в двигатель и спланировать на аэродром.

Несмотря на некоторую резкую критику Virgin Galactic в прессе после этой новости, пока сказать наверняка, подвергли пилоты пассажиров опасности или нет, нельзя. Это предстоит установить FAA. Администрация будет анализировать поведение экипажа и вынесет свой вердикт — правда, когда это произойдет, никто сказать наверняка не может: сроки подобных расследований заранее не объявляют.

Профиль полета SpaceShipTwo предполагает набор высоты от 18 до 80 километров — сначала за счет работы ракетного двигателя, а затем по инерции. Если во время этого этапа космоплан слишком отклонится от траектории, есть вероятность, что у него не получится потом спланировать на посадочную полосу. Именно об этом сигнализировало предупреждение entry glide cone warning.

В компании не отрицают срабатывания сигнализации, но отмечают, что отклонение за пределы выделенного FAA воздушного пространства продолжалось не более 101 секунды и не представляло опасности. Причиной «паники» автоматики стали высотные ветры, а пилоты полностью контролировали ситуацию и приняли корректное решение.