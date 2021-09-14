Глубоководный беспилотник "Сарма" для исследования глубин Мирового океана планируется запустить в серию в 2024 году

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Серийное производство автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма" планируется начать в 2024 году, сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике Александр Ведров.

"В июле на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге мы представили подводный беспилотник "Сарма" - для геологоразведки, контроля в Арктике за системами газо- и нефтепроводов, химического анализа, - и всё это в автономном режиме. Автономность - до трех месяцев, что очень важно в условиях ледовой обстановки. В 2024 году по этому изделию планируем выйти на серию", - сказал Ведров в интервью "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее сообщалось, что массо-габаритный прототип автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма" был изготовлен Нижегородским заводом 70-летия Победы в рамках реализации проекта Фонда перспективных исследований (разработчик аппарата - АО "ЦКБ "Лазурит").

Этот подводный беспилотник сможет в течение продолжительного времени, в том числе подо льдом, проводить исследования глубин Мирового океана, транспортировать различные грузы. Он также способен обслуживать подводные сооружения и коммуникации, управлять подводным оборудованием нефтегазового комплекса, осуществлять поиск затонувших объектов.