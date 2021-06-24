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Газета.ru

Подо льдом: в Екатеринбурге покажут новый беспилотник «Сарма»

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Подводный беспилотник "САРМА"
Подводный беспилотник "САРМА".
Источник изображения: gazeta.ru

"Алмаз-Антей" представит на "Иннопроме" подводный беспилотник в разрезе

Концерн ПВО "Алмаз-Антей", известный своими комплексами воздушно-космической обороны С-400 и С-500, решил представить широкой публике свою разработку в области глубоководных исследований - автономную станцию "Сарма". До этого подобные аппараты разрабатывались исключительно специализированные судостроительные заводы.

Макет "Сармы" впервые будет показан на стенде концерна «Алмаз-Антей» на выставке "Иннопром - 2021" в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Как выяснила "Газета.Ru", макет будет выполнен в натуральную величину в разрезе с демонстрацией всех технических элементов и агрегатов, установленных на борту.

"Данный подводный беспилотник сможет в течение продолжительного времени, в том числе подо льдом, проводить исследования глубин Мирового океана, транспортировать различные грузы, обслуживать подводные сооружения и коммуникации, управлять подводным нефтегазовым оборудованием, осуществлять поиск затонувших объектов.

Являясь универсальной платформой, автономный необитаемый подводный аппарат «Сарма» оснащен высокоточным навигационным оборудованием, системой связи, а также широким набором инструментов для решения различных задач под водой", - подчеркнули в "Алмаз-Антее".

Макет изготовлен на нижегородском заводе "70 лет Победы" (АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»), построенном концерном в 2016 году на базе Нижегородского машиностроительного завода, который, помимо прочего, производит атомные реакторы, угольные комбайны, артиллерийские установки, манипуляторы для лесной промышленности и другую продукцию. С 2021 года оба завода объединили в одно юридическое лицо.

"Заказчики должны понимать, что не обязательно стоять в очереди много лет на специализированные судостроительные заводы, производство можно развернуть на любом высокотехнологичном машиностроительном заводе, а у нас как раз не так много заказов", - отметил представитель завода «70 лет Победы» в беседе с "Газетой.Ru".

Он подчеркнул, что, несмотря на широкую номенклатуру продукции, завод вполне справится с производством глубоководных аппаратов и разгрузит судостроительные заводы. При этом он подчеркнул, что разработчик "Сармы" - конструкторское бюро "Лазурит", известный производитель советских батискафов, спасательных кораблей и глубоководных станций.

"Мы здесь, скорее, как подрядчики, исполнители по проекту. Все проектирование и расчеты ведут они", - пояснил сотрудник завода.

Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ), который является заказчиком проекта, руководитель направления физико-технических исследований Игорь Денисов в интервью РИА «Новости» говорил, что "Сарма" сможет находиться в автономном плавании до трех месяцев, до конца 2021 года должен пройти эксперимент по преодолении аппаратом 10 тыс. км без всплытия и без использования атомной силовой установки в акватории Белого моря.

"Срок автономности - три месяца - позволит существенно упростить вопросы эксплуатации перспективных систем освещения подводной обстановки", - сказал Денисов.

Также он отметил, что существует техническая возможность автономной кругосветки аппарата, но подчеркнул, что для этого потребуется "существенное повышение характеристик систем энергообеспечения".

Представители судостроительной промышленности скептически отнеслись к планам "Алмаз-Антея" освоить производство глубоководных аппаратов.

"Нужно понимать, что в морской среде своя специфика. Это касается и движения, и гидролокации. Чтобы аппарат не сел на мель и не столкнулся с препятствиями, он должен адекватно оценивать водную обстановку, а это очень сложно запрограммировать - характер отражения звуковых волн гидролокатора зависит от множества факторов - температуры, солености, течения, глубины. На 50 м картина одна, на 1000 - совсем другая", - пояснил "Газете.Ru" представитель одного из заводов на условиях анонимности.

Другой собеседник отметил, что основную сложность представляет создание программного обеспечения.

"Здесь большие проблемы, начиная от элементной базы, и заканчивая, собственно, алгоритмами вычисления. Коэффициенты другие. И важно, чтобы им хватило компетенции все это заложить", - рассказал представитель судостроительной отрасли.

В то же время, представитель Фонда перспективных исследований заметил, что технологически нижегородский завод в состоянии наладить производство "Сармы" и таким образом сломать устаревшие представления о технологических цепочках.

"На сегодняшний день у нас настолько далеко шагнули возможности машиностроительных предприятий, что можно полностью поломать подходы к созданию образцов. Все можно сделать без стапелей. Конечно, не совсем любой завод может освоить такое производство, но любое высокотехнологичное предприятие", - считает представитель ФПИ.

В качестве примера он привел американский концерн Boeing, который разрабатывает аналогичный аппарат - Orca.

"Пытаться делить рынок или бюджет между предприятиями группы ОСК и другими предприятиями, выяснять, кто на чью грядку зашел, некорректно. Мы можем показать заказчикам, что есть высокотехнологичные предприятия, переоснащение под определенного рода продукцию, не загруженные и способные решать задачи в интересах нефтянки, газпрома и всего остального", - отметил представитель ФПИ.

Бывший научный руководитель НПП «Союз», разрабатывающего гидроакустические комплексы для подводных лодок, Виктор Лексин отметил, что

у КБ "Лазурит", разработавшего «Сарму», большой задел в области разработки и создания глубоководных аппаратов именно для арктической зоны.

"Там есть своя специфика, связанная с глубиной, температурой, составом, и "Лазурит" это все очень хорошо знает. Так что я уверен, что они справятся", - отметил Лексин.

При этом он выразил уверенность, что несмотря на гражданское назначение у платформы "Сарма" есть и военный потенциал.

"В Арктике очень большие богатства, и, конечно, когда все ресурсы планеты будут исчерпаны, основная добыча ископаемых - не только нефти и газа, но и других, - будет вестись там. И, конечно, нам придется защищать свои разработки, потому что американцы, конечно, будут нам противостоять - у них для этого есть свои подобные аппараты и подводные роботы", - отметил Лексин.

Кроме того, он подчеркнул, что подводное оружие остается самым важным для мирового баланса сил.

"То, что подводные лодки хорошо видно из космоса - это миф. Их видно только на небольших глубинах и при хороших погодных условиях. А в наших широтах, как правило, 4-5 баллов, в таких условиях лодку невозможно обнаружить. А между тем только один залп одной современной АПЛ способен полностью уничтожить США. А ведь может быть и повторный", - пояснил эксперт.

Тему беспилотных подводных лодок впервые поднял в 2018 году президент России Владимир Путин. Он объявил, что в стране разрабатывают "Посейдон" с атомной силовой установкой и возможностью оснащения ядерными боеприпасами. По оценкам экспертов, в случае глубоководного подрыва "Посейдона" в непосредственной близости от побережья, США накроет волна высотой от 60 до 500 м, которая проникнет вглубь материка на 500 км, разрушая все на своем пути.


Денис Тельманов

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