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Новая крылатая ракета КНДР обеспокоила Японию

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Источник изображения: Фото: Issei Kato / Reuters

Правительство Японии прокомментировало испытания Северной Кореей новой крылатой ракеты. По словам генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като, чьи слова приводит РИА Новости, ракета вызывает беспокойство у Токио.

В ходе пресс-конференции Като подчеркнул, что Япония постоянно отслеживает все движения КНДР в военной области. По его словам, если дальность полета в 1500 километров соответствует действительности, то это представляет угрозу миру и безопасности в регионе вокруг Японии.

Он также заверил, что в вопросах северокорейской военной активности Япония тесно взаимодействует с Южной Кореей и США и проводит сбор и анализ информации с целью повышения обороноспособности и противоракетной обороны страны.

Об успешно проведенных испытаниях в КНДР новой крылатой ракеты большой дальности стало известно 13 сентября. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что военное руководство КНДР протестировало двигатели, системы управления и наведения, а также боеголовки и другие части ракеты. «Запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7580 секунд и поразили цели на расстоянии 1 500 километров».


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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