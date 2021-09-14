Новая крылатая ракета КНДР обеспокоила Японию

Правительство Японии прокомментировало испытания Северной Кореей новой крылатой ракеты. По словам генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като, чьи слова приводит РИА Новости, ракета вызывает беспокойство у Токио.

В ходе пресс-конференции Като подчеркнул, что Япония постоянно отслеживает все движения КНДР в военной области. По его словам, если дальность полета в 1500 километров соответствует действительности, то это представляет угрозу миру и безопасности в регионе вокруг Японии.

Он также заверил, что в вопросах северокорейской военной активности Япония тесно взаимодействует с Южной Кореей и США и проводит сбор и анализ информации с целью повышения обороноспособности и противоракетной обороны страны.

Об успешно проведенных испытаниях в КНДР новой крылатой ракеты большой дальности стало известно 13 сентября. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что военное руководство КНДР протестировало двигатели, системы управления и наведения, а также боеголовки и другие части ракеты. «Запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7580 секунд и поразили цели на расстоянии 1 500 километров».

Марина Совина