Испытания северокорейской крылатой ракеты большой дальности

Как сообщило утром 13 сентября 2021 года Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 11 и 12 сентября Академия оборонных наук Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательные пуски недавно разработанной крылатой ракеты большой дальности нового типа.

Официальные фотографии испытаний новой северокорейской крылатой ракеты большой дальности (с) ЦТАК

В сообщении ЦТАК говорится:

Член Президиума Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон вместе с заместителями заведующего отделом ЦК партии Ким Чон Сиком и Чон Ир Хо смотрели испытательный запуск.

Также приняли участие руководящие кадры и ученые области оборонной науки.

Разработка крылатой ракеты большой дальности - стратегического оружия, имеющего большое значение в достижении главной цели пятилетки развития оборонной науки и разработки системы вооружений, за прошедшие 2 года продвигалась по научному и надежному процессу разработки системы вооружений. В ходе того успешно завершились испытания детальных частей, десятки наземные испытания сопла двигателя, различные испытательные полеты, испытания управления и наведения, испытания мощи боеголовки.

Разработка этой системы вооружений, которая настойчиво продвигалась как ключевая работа при особом внимании ЦК партии, имеет такое стратегическое значение, как обладание еще одним эффективным средством сдерживания, надежнее обеспечивающим безопасность нашего государства и сильно сдерживающим военные попытки враждебных сил против нашей Республики.

Испытательный запуск проведен успешно.

Запущенные крылатые ракеты большой дальности по определенной овальной и 8-образной траектории над территорией нашего государства пролетели 7580 секунд, и тем попали в цель дальностью около 1500 километров.

Через испытательный запуск технические характеристики, включая движущую силу нового двигателя турбовентиляторного типа, надежность управления полетом и точность попадания в цель терминального наведения на основе способа комбинированного наведения удовлетворили проектные требования.

По общей оценке превосходно подтверждены эффективность и практичность применения системы вооружений.

Пак Чон Чхон по поручению ЦК партии передал горячие поздравления и благодарность ученым оборонной отрасли и рабочего класса военной промышленности, которые успешно разработали крылатую ракету большой дальности.

Он сказал, что сегодняшний этот успех является блестящим плодом политики нашей партии об отдаче приоритета оборонной науке и технике, эпохальным достижением оборонной отрасли, поднявшейся на претворение в жизнь постановлений VIII съезда партии, а также еще одной демонстрацией неиссякаемой мощи оборонной науки и техники, военной промышленности нашей страны.

Он подчеркнул, что в области оборонной науки следует прилагать еще большие усилия к укреплению обороноспособности и силы сдерживания войны, тем достигать дальнейших успехов в реализации грандиозного и перспективного плана по сдерживанию войны, выдвинутого на VIII съезде нашей партии.

Со стороны bmpd укажем, что из сообщения неясно, было ли проведено одно испытание или два. Судя по приведенной информации и распространенным двум официальным фотографиям, испытанная северокорейская крылатая ракета является типичной дозвуковой "томагавкоподобной" ракетой. Запуски производились с подвижной пятиконтейнерной пусковой установки на специальном автомобильном шасси 8х8. Впервые данные пятиконтейнерные пусковые установки были продемонстрированы на военном параде в Пхеньяне 14 января 2021 года, но тогда они были показаны с находящимися в пусковых контейнерах остроносыми ракетами "баллистического типа". Неясно, являются ли данные пусковые установки унифицированными для минимум двух типов разных ракет (крылатой и баллистической), или же в январе было показано чисто макетное исполнение для сокрытия облика крылатой ракеты.

Подвижные пятиконтейнерные пусковые установки на специальном автомобильном шасси 8х8, продемонстрированные на военном параде в Пхеньяне 14.01.2021 (с) ЦТАК