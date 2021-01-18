Новый ночной военный парад в КНДР

Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в КНДР. Полное видео

Военный парад в честь окончания работы VIII съезда Трудовой партии Кореи прошел вечером 14 января 2021 года в Пхеньяне при участии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На параде впервые продемонстрирована баллистическая ракета для подводных лодок "Пуккыксон-5" - модернизированная версия ракет "Пуккыксон-4А", которые северокорейское информагентство ЦТАК называет "самым мощным оружием в мире".