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Новый ночной военный парад в КНДР

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в КНДР. Полное видео

Военный парад в честь окончания работы VIII съезда Трудовой партии Кореи прошел вечером 14 января 2021 года в Пхеньяне при участии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На параде впервые продемонстрирована баллистическая ракета для подводных лодок "Пуккыксон-5" - модернизированная версия ракет "Пуккыксон-4А", которые северокорейское информагентство ЦТАК называет "самым мощным оружием в мире".

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
F-16
Персоны
Ким Чен Ын
Издания
Военный Парад
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