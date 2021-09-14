Члены экипажа МКС Акихико Хосидэ и Тома Песке завершили выход в открытый космос

Он продлился 6 часов и 54 минуты

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Астронавты японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке вернулись в воскресенье на борт Международной космической станции (МКС) после почти семи часов работ в открытом космосе. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Выход в космос продлился 6 часов и 54 минуты, за это время астронавты собрали и установили крепление для новой солнечной панели iROSA, а также заменили специальный прибор, измеряющий электростатический потенциал систем станции.

Напарником Хосидэ изначально должен был стать астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их выход в космос намечался на 24 августа, но был отложен из-за проблем со здоровьем у Ванде Хая. В чем именно заключались эти проблемы, в NASA не уточнили, указав лишь, что они не требуют принятия чрезвычайных мер.

Нынешний выход в открытый космос стал уже 12-м за текущий год. За все время экипажи МКС совершили 244 выхода в открытый космос, общая продолжительность которых составляет 64 дня, 5 часов и 54 минуты.