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Известия.ru

Минобороны показало видео пуска ракеты «Гранит» по цели в Баренцевом море

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты «Гранит» с атомного подводного крейсера «Орел» проекта 949А («Антей») в Баренцевом море.


Стрельба велась из подводного положения. При этом цель, имитирующая надводный корабль условного противника, находилась на дистанции более 100 км от точки пуска ракеты.

По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера «Орел» успешно справился с поставленной задачей. При этом были продемонстрированы высокий профессионализм и военно-морская выучка.

В октябре 2020 года в рамках подготовки атомная подлодка «Орел» выполнила стрельбу ракетой «Гранит» по надводной цели в Баренцевом море. После успешного проведения ракетной стрельбы пораженная мишень была осмотрена экипажем противолодочного самолета Ил-38 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гранит
Ил-38
К-266 Орёл
Проекты
2020-й год
949А Антей
СФ
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