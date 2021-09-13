Крылатая ракета «Гранит» поразила цель в Баренцевом море

Успешные стрельбы противокорабельным комплексом «Гранит» прошли на военных учениях в Баренцевом море. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Северного флота.

Стрельбы провел экипаж атомной подводной лодки «Орел», мишень находилась на расстоянии более 100 км от точки запуска ракеты.

«Стрельба противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», — уточнили в Минобороны.

Как заключили в российском военном ведомстве, экипаж успешно выполнил задачу. Продемонстрирована высокая военно-морская выучка.

В октябре 2020 года в рамках подготовки атомная подлодка «Орел» выполнила стрельбу ракетой «Гранит» по надводной цели в Баренцевом море. После успешного проведения ракетной стрельбы пораженная мишень была осмотрена экипажем противолодочного самолета Ил-38 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота.