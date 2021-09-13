Войти
Lenta.ru

В России рассказали про танковый бизнес-класс

61
0
0
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По уровню комфорта танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата» сопоставимы, рассказал ТАСС водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») Евгений Булашев.

«В своем роде это танковый бизнес-класс», — отметил специалист. Булашев заметил, что Т-90М «Прорыв» является наиболее маневренным из танков, которые ему приходилось испытывать. «По меркам самолетов-истребителей, это поколение 4++. Как последняя ступень перед появлением машин совершенно нового пятого поколения», — уточнил водитель-испытатель.

Булашев отметил башню, автоматическую коробку передач и дизельный двигатель Т-90М «Прорыв». «Cтоит отметить еще несколько приятных мелочей, таких как камера заднего вида, кондиционер, кресла с регулировкой, броня с антискользящим покрытием», — добавил он.

В сентябре ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе и представителя Минобороны России, сообщил, что на учениях будет впервые испытан танк Т-90М «Прорыв» с загоризонтным виденьем.

В марте директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заметил, что в будущем Т-14 «Армата» станет более грозным оружием, чем Т-90М «Прорыв». Эксперт отметил, что Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», в частности, имеют одинаковый многослойный башенный модуль со 125-миллиметровым орудием. Михайлов уверен, что вторая машина, «боевая машина сегодняшнего дня», предвосхищает появление первой, «танка будущего».


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.09.2020
Оборонка идет ва-банк
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
02.10.2019
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
01.07.2019
Российские генералы решили готовиться не к прошедшим войнам, а к будущим
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 22:22
  • 1
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?