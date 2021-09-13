В России рассказали про танковый бизнес-класс

По уровню комфорта танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата» сопоставимы, рассказал ТАСС водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») Евгений Булашев.

«В своем роде это танковый бизнес-класс», — отметил специалист. Булашев заметил, что Т-90М «Прорыв» является наиболее маневренным из танков, которые ему приходилось испытывать. «По меркам самолетов-истребителей, это поколение 4++. Как последняя ступень перед появлением машин совершенно нового пятого поколения», — уточнил водитель-испытатель.

Булашев отметил башню, автоматическую коробку передач и дизельный двигатель Т-90М «Прорыв». «Cтоит отметить еще несколько приятных мелочей, таких как камера заднего вида, кондиционер, кресла с регулировкой, броня с антискользящим покрытием», — добавил он.

В сентябре ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе и представителя Минобороны России, сообщил, что на учениях будет впервые испытан танк Т-90М «Прорыв» с загоризонтным виденьем.

В марте директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заметил, что в будущем Т-14 «Армата» станет более грозным оружием, чем Т-90М «Прорыв». Эксперт отметил, что Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», в частности, имеют одинаковый многослойный башенный модуль со 125-миллиметровым орудием. Михайлов уверен, что вторая машина, «боевая машина сегодняшнего дня», предвосхищает появление первой, «танка будущего».

Иван Потапов