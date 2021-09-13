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Космонавт признал уход России и США от партнерства

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Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия и США отходят от тесного партнерства по Международной космической станции (МКС), признал в интервью РИА Новости российский космонавт Федор Юрчихин.

«Вспоминаю, что во время моих первых экспедиций на МКС у нас был интегрированный экипаж. Это значит, что российские космонавты были специалистами по американскому сегменту, а американские астронавты могли обслуживать российский сегмент, выходить в скафандрах друг друга в космос, имелся единый рацион питания, мы помогали друг другу в экспериментах», — сказал Герой России.

По его словам, в последующем российский и американский экипажи стали отдаляться друг от друга. «Хорошо это или плохо? Это вопрос не ко мне. Но то, что мы уходим от того, что называлось партнерством на МКС, к сожалению, свершившийся факт», — заявил космонавт.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью CNN заявил, что развод России и США на МКС невозможен. Менеджер подчеркнул, что Москва намерена сохранить партнерские отношения с Вашингтоном. «Мы друзья», — сказал глава госкорпорации.


Иван Потапов

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Персоны
Рогозин Дмитрий
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МКС
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