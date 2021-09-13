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РИА Новости

На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России впервые на учениях "Запад-2021" десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон с 30 боевыми машинами десанта БМД-4М, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе активного этапа совместного стратегического учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М", - сказали в оборонном ведомстве.

Там также уточнили, что всего на площадку приземления Житово в Рязанской области будет десантировано более 30 единиц БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

"Мы впервые подготовили штатными экипажами боевых машин такое количество новейшей боевой техники БМД-4М для практического боевого десантирования", - подчеркнул замкомандира Тульского гвардейского соединения ВДВ Сергей Серпухов.

Кроме БМД-4М, также будет высажено на парашютах 300 военнослужащих.

Десантники погрузили боевую технику в самолеты на аэродроме "Дягилево" под Рязанью. При этом машины десанта были зашвартованы на парашютно-бесплатформенные системы. Далее самолеты с БМД осуществят перелет на аэродром "Ульяновск-Восточный", откуда отправятся на десантную операцию.

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