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21.10.2019
ТАСС

Белорусские и российские десантники приступили к учениям под Брестом

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Военнослужащий на российско-белорусских учениях
Военнослужащий на российско-белорусских учениях.
Источник изображения: flanker.su

В учениях задействованы более 900 человек

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Более 900 военнослужащих задействованы в совместном российско-белорусском тактическом учении Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии и Воздушно-десантных войск России, которое стартовало в воскресенье на полигоне "Брестский". Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"В учении принимают участие более 900 военнослужащих двух стран, более 200 единиц военной техники и четыре самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации. От Российской Федерации в учении принимают участие военнослужащие гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани Тульского воздушно-десантного соединения", - отметили в оборонном ведомстве.

Как сообщил руководитель учения, командующий Силами специальных операций ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко, особенностью данного учения является выбор наиболее сложных вопросов для отработки совместных действий, "а именно ведение разведывательно-боевых действий ночью, преодоление водной преграды и десантирование в ночных условиях". Кроме того, по его словам, впервые на территории Белоруссии российские десантники проведут боевые стрельбы из вооружения новейшей боевой машины десанта БМД-4М.

В Минобороны РФ сообщили, что после торжественной церемонии открытия маневров десантники двух стран отправились по местам проведения учения, где с завтрашнего дня приступят к отработке вопросов форсирования водной преграды, десантирования личного состава и техники, проведения этапов боевой стрельбы в наступлении и обороне днем и ночью.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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