Интервью с А. Ю. Никифоровым, д.т.н., профессором, заместителем директора Центра экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ

Интервью с Александром Юрьевичем Никифоровым, д.т.н., профессором, заместителем директора Центра экстремальной прикладной электроники НИЯУ МИФИ.

— Александр Юрьевич, Вы постоянный, очень активный и инициативный участник форума «Микроэлектроника». Как он менялся со временем, насколько полезно для вас участие в этом мероприятии? Впервые в истории Форума будет проходить Предсессия научной конференции на базе секции № 5 «Изделия микро- и оптоэлектроники общего и специального назначения», модератором которой вы являетесь. Как, на ваш взгляд, такой формат отразится на эффективности работы Форума и увеличении числа его участников?

— Считаю, что особенность и даже уникальность нашего Форума, прежде всего, в межотраслевом и междисциплинарном характере обсуждаемых проблем. Большинство вопросов находятся на стыке отечественных сообществ создателей ЭКБ и РЭА, и представители этих миров пытаются понять друг друга и наладить сотрудничество при участии представителей государственных заказчиков — ФОИВ и ГК, их НИО, а также представителей РАН, Высшей школы, испытательных центров, бизнеса. На самом деле все эти отдельные сообщества весьма комфортно существуют в своих замкнутых границах, по жизни не чувствуют особой потребности друг в друге, не стремятся к взаимопониманию и взаимодействию для общего результата. И тем не менее приоткрываются друг для друга, следуя традициям и особой атмосфере Форума. Именно поэтому основным недостатком предыдущих форумов считаю проходящие параллельно секции-междусобойчики, большую часть аудитории которых составляли сами докладчики, часто одни и те же из года в год. По тематике каждой из секций в стране проводятся отдельные крупные конференции, так что у каждой группы специалистов есть вполне подходящие площадки для общения «о своем». При этом на каждой секции представлены вперемешку как мощные — системные, обзорные доклады, интересные и полезные для ВСЕХ участников Форума, так и сообщения по частным вопросам и результатам, которые в прежней жизни относили к мелкотемью — для каждого из них наверняка найдется свой заинтересованный слушатель, но далеко не всегда он присутствует на заседании секции с аудиторией 20–30 участников. В результате эффект, «выхлоп», КПД от таких выступлений очень невысок как для докладчиков, так и для аудитории.

В нынешнем году Оргкомитет Форума решил провести эксперимент, основной идеей и мотивацией которого стало стремление значительно расширить число участников и особенно докладчиков. Для этого на базе секции № 5 подготовлена Предсессия в Москве, позволяющая высвободить время и жизненное пространство для основного заседания Форума в Алуште, чтобы в дискуссионном формате специалисты и эксперты получили широкие возможности для тесного профессионального общения по наиболее острым, наболевшим проблемным вопросам межсекционного и даже межотраслевого взаимодействия. Поэтому все частные индивидуальные доклады пятой секции, а также все желающие из других секций будут собраны на отдельной, специально подготовленной площадке. При этом все доклады будут тематически сгруппированы по заседаниям, которые пройдут последовательно и участие в которых возможно в очном или онлайн-заочном формате. Максимально гибкие финансовые условия участия, особенно для аспирантов и студентов, потенциально позволят расширить аудиторию Форума на всю страну. Программа Предсессии будет опубликована заранее, все зарегистрированные участники имеют полный онлайн-доступ к докладам Предсессии. Участие только в Предсессии, без очного посещения основных заседаний в Алуште, обеспечивает публикацию доклада и полный доступ ко всему контенту Форума при радикальном сокращении бюджета участия, а для аспирантов и студентов онлайн-участие в Предсессии бесплатно. Обращаю внимание, что для докладов на Предсессии приглашаются представители всех секций Форума, хотя в программе остальных секций в Алуште остались параллельные заседания в традиционном формате. В это же время в порядке альтернативы секция № 5 предложит всем участникам Форума уникальную программу обзорных совещаний, круглых столов и мастер-классов в максимально открытом дискуссионном формате с участием наиболее авторитетных и компетентных докладчиков, экспертов и специалистов по самым острым, актуальным, проблемным и злободневным вопросам взаимодействия разработчиков и потребителей отечественной ЭКБ оборонного и гражданского назначения. Ждем всех на Предсессии с 7 по 9 сентября 2021 года в Москве (метро «Технопарк»), регистрация участия на сайте Форума обязательна.

— На предыдущих форумах говорилось о необходимости развития российской электроники и об импортозамещении. Как вы думаете, сказались ли эти обсуждения на реальном положении дел в российской микроэлектронике, и если да, то как именно? В чем суть импортозамещения, не превратилась ли эта идея в политический лозунг? Мало просто провозгласить импортозамещение, для его реализации нужно иметь серьезные ресурсы. По Вашему мнению, в каких разделах электроники можно осуществить эту идею?

— Импортозамещение комплектующей ЭКБ в оборонном сегменте разработок РЭА директивно проводится в жизнь на государственном уровне. Это сложный и болезненный процесс, на этом пути еще очень много трудностей, глупостей, а возможно, и саботажа — вольного или невольного. В гражданском сегменте ситуация предельно различается для открытого рынка и для сегмента доверенных систем. Думаю, техническая политика импортозамещения иностранной ЭКБ, часто устаревшей, отечественными аналогами pin to pin не имеет стратегической перспективы. На мой взгляд, здесь ключевое понятие – конкурентоспособность отечественной ЭКБ при создании РЭА и финишных продуктов. Этой теме в программе деловой части Форума посвящено большое пленарное обзорное заседание «Конкурентоспособность отечественных ЭКБ и базовых технологических процессов при разработке РЭА оборонных и гражданских «сквозных проектов», которая пройдет 5 октября, в 15.00. Уже начался переходный период от традиционной инженерной философии построения РЭА на номенклатуре (россыпи) комплектующей ЭКБ к новой философии построения РЭА сразу в микроэлектронном исполнении (СнК, СвК) на основе IP-блоков и библиотек элементов — по существу, виртуальной ЭКБ недалекого будущего. Соответственно, от конкурентоспособной номенклатуры ЭКБ, доступной для отечественных разработчиков РЭА, мы объективно движемся в сторону создания конкурентоспособных отечественных технологических платформ как совокупности правил и средств проектирования (САПР, IP-блоков, библиотек), базовых технологических процессов (БТП) и производств финишных изделий или по крайней мере их полуфабрикатов. Сколько микросхем в современном телефоне, телевизоре, навигаторе? Поэтому само по себе никакое современное микроэлектронное производство не сможет быть конкурентоспособным без наличия на его базе всей экосистемы создания близких к финишу продуктов, в том числе совокупности сервисов и компетенций (по проектированию, верификации, тестированию, испытаниям и т. д.), связывающих все звенья этой цепи воедино в интересах создания конечного востребованного продукта! При этом для оборонных и гражданских проектов ситуация принципиально разная: оборонные технологии и продукты никогда не смогут конкурировать с гражданскими, в том числе иностранными, по рыночным критериям — цене и срокам создания! Оборонное или смешанное производство априори не сможет выпускать конкурентоспособную на открытом рынке гражданскую продукцию, если только для нее не выдвигаются дополнительные существенные требования (в частности, доверенности!) и если не датировать разницу в себестоимости этой доверенной и массовой продукции мерами господдержки.

— И еще об импортозамещении. Допустим, российская компания разработала прекрасный микроконтроллер, но некоторые IP-модули приобретены у зарубежных дизайн-центров, те же ядра ARM, можно ли считать такой МК импортозамещением? А если МК полностью разработан российской компанией, но изготавливается на зарубежных фабах?

— Даже не буду пытаться в формате интервью ответить на эти вопросы по существу. И сомневаюсь, что сегодня найдется кто-то, кто сможет дать внятный и компетентный ответ! Каждое суждение неминуемо вызовет каскад новых вопросов! Приглашаю всесторонне обсудить основные аспекты этой проблемы в рамках как минимум пяти запланированных обзорных заседаний и круглых столов Форума — по доверенной электронике на Предсессии, по системе компетенций и услуг для разработчиков, изготовителей и потребителей отечественной ЭКБ и РЭА на их основе, по отечественным платформам вычислительных комплексов, по ЭКБ трердотельной СВЧ электроники и по отечественным САПР ЭКБ — в рамках основной сессии в Алуште.

— Насколько мы знаем, вы много занимаетесь радиационно стойкой электроникой. Много ли среди российских электронных компонентов таких, которые можно отнести к COTs?

— Да, к сфере моих профессиональных интересов относится именно радиационно стойкая электроника. Интересно, что на Форуме никогда не было отдельной секции по радиационной стойкости, а соответствующие вопросы обсуждались во всех тематических секциях, включая пленарную. Это связано с тем, что задачи обеспечения радиационной стойкости не являются самостоятельными и возникают лишь применительно к конкретным изделиям, причем они часто становятся реальной головной болью разработчиков. Тематика очень живая, острых проблемных моментов для обсуждения здесь много, и на Форуме уже два года с неизменным аншлагом проводится круглый стол по радиационной стойкости ЭКБ. В нынешнем году надеемся продолжить традицию и приглашаем всех на обзорное заседание по радиационной стойкости ЭКБ и РЭА.

Теперь про COTS (Commercial Off The Shelf). Этот термин слегка пропах нафталином и, насколько я помню, впервые использован в директиве министра обороны США Перри, разрешающей применение коммерческих изделий в оборонной технике. А следом и у нас был принят регламент использования ЭКБ ИП в оборонке. В то время это, наверное, было оправдано и позволило решить ряд проблемных вопросов комплектования РЭА. Но сейчас совсем другая ситуация и в мире, и в отечественной ЭКБ, а старая система, постоянно мимикрируя, как вирус, здравствует и поныне. Вот только интеллектуальный уровень и качество доступной ЭКБ ИП критически изменилось, поэтому риски от ее использования в оборонке уже зашкаливают.

Честно говоря, мне не известно, существует ли вообще официальная система учета и контроля отечественной ЭКБ с приемкой ОТК — аналог COTS. Есть только ощущение, что почти вся отечественная ЭКБ разрабатывается одними и теми же дизайн-центрами и изготавливается на одних и тех же производствах (отечественных или зарубежных), независимо от назначения. Да, конечно, есть различия оборонной и гражданской ЭКБ в документации, объеме испытаний и контроля, температурном диапазоне, типах корпусов, стоимости, наконец. Но это все дети одних родителей. В связи с этим казалось совершенно неоправданным формальное поражение в правах отечественной гражданской ЭКБ по сравнению с иностранными аналогами при применении в оборонной РЭА! Для применения ЭКБ ИП давно существует строгая система сертификационных испытаний и формальных процедур, позволяющих применять эти изделия в оборонке. А для отечественной гражданской ЭКБ такой системы до последнего времени не было — просто было нельзя! Ни понять, ни объяснить это невозможно! Таким образом, в контексте области возникновения и использования этого термина наши COTS до недавнего времени находились вне закона. Однако жизнь налаживается! В 2019 году разработан и введен РЭК 05.001/2, устанавливающий порядок применения ЭКБ с приемкой ОТК в оборонной РЭА. Но конкретная практика его применения мне пока не известна.

— 5G, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, GaN FET в силовой электронике — в каком из этих приложений можно в ближайшее время ожидать прорывных изменений или «выстрелит» что-то другое, о чем мы пока не знаем?

— Все перечисленные глобальные проекты — 5G, искусственный интеллект, как и BD, IoT, беспилотный транспорт, электронная маркировка — уже реальность, по этому пути идет магистральное развитие электроники, можно надеяться, что отечественные электронщики здесь находятся в мировом тренде. Очень важно осознание и системное парирование комплекса угроз, связанных с аспектами информационной безопасности не только критической инфраструктуры, но и просто функционирования всей окружающей инфраструктуры нашей жизни, поэтому создание отечественной экосистемы для разработки доверенных решений по реализации перечисленных глобальных проектов и задач является главным вызовом отечественному электронному сообществу. Мы подготовили ряд демонстраций по проектам из области «Интернета вещей» («умный» дом) и электронной маркировки и представим их участникам Форума на нашем стенде в демозоне.

— Есть такая шутливая фраза: замечательно работать преподавателем в вузе, вот только студенты мешают. В вашей научной деятельности студенты мешают или помогают, многих ли студентов вы привлекаете к своей научной деятельности?

— Большинство наших сотрудников — моих соратников и партнеров по консорциуму НИЯУ МИФИ — ЭНПО СПЭЛС «Доверенные и экстремальные электронные системы» являются одновременно и моими учениками, и учителями. Наука, в том числе техническая, как система генерации, систематизации и обобщения новых знаний жива лишь в непрерывной передаче, трансформации этих знаний при их критическом восприятии и практическом использовании для улучшения окружающей действительности. Иначе — гордыня, иллюзия владения абсолютной истиной, догматизм и в конечном счете маразм (независимо от возраста). Очень надеюсь, что все наши сотрудники независимо от профессионального «веса» чувствуют себя в одних вопросах наставниками, в других — студентами. Несомненно, это в полной мере относится и ко мне лично. Ну и конечно, у нас работает очень много студентов, за что отдельное спасибо нашей Alma Mater — НИЯУ МИФИ. На самом деле это довольно хлопотное дело, наш многолетний опыт показывает, что до выхода на преддипломную практику абсолютное большинство студентов потребляют значимо больше, чем выдают отдачи (чем младше курс, тем больше дисбаланс). На дипломе этот баланс выравнивается, и лишь молодые специалисты, которые остаются у нас работать, компенсируют все ранее понесенные и текущие издержки — за себя и своих сотоварищей😊. Считаю, что все эти наши хлопоты и затраты, а по существу — инвестиции, оправданы. Наличие постоянного притока молодых профессиональных кадров, подготовленных «под себя», — это очень сильное конкурентное преимущество, это реально очень круто. Безусловно, наши студенты в этом году в полной мере используют бесплатную возможность онлайн-участия в Предсессии. От души рекомендую всем студентам и аспирантам электронных специальностей воспользоваться этой отличной возможностью, зарегистрироваться на сайте и участвовать в Предсессии как с докладами и публикациями, так и просто для расширения профессионального кругозора!