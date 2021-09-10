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В Белоруссии представили новую БМП

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Источник изображения: Фото: Алексей Моисеев / РГ

В Белоруссии представили новую версию бронетранспортера МЗКТ-690003. Машина, также известная как Volat V2, получила необитаемый боевой модуль с орудием калибра 30 миллиметров, который превратил ее в полноценную боевую машину пехоты (БМП). Об этом сообщает «Российская газета».

Колесный бронетранспортер Volat V2 оснастили необитаемым боевым модулем АДУНОК-БМ-30. Новый комплекс занял место башни боевой машины пехоты БМП-2, с которой ранее демонстрировался Volat V2. Арсенал нового модуля аналогичен вооружению прошлой башни. АДУНОК-БМ-30 получил орудие 2А42 калибра 30 миллиметров и спаренный пулемет ПКТ. Также возможна установка двух пусковых установок для противотанковых управляемых ракет.

Главным отличием стали прицельные приспособления. Так, в систему управления огнем боевого модуля интегрировали автомат сопровождения целей, лазерный дальномер и тепловизионный канал. Новая оптика и вертикальные углы наведения орудия от минус 5 до плюс 75 градусов позволяют машине бороться с беспилотниками, низколетящими самолетами и вертолетами. АДУНОК-БМ-30 позволяет поражать цели на дальности до 4000 метров.

Масса машины с новым боевым модулем составляет 22 тысячи килограммов. Дизельный двигатель мощностью 550 лошадиных сил обеспечивает машине максимальную скорость 110 километров в час. Volat V2 оснащен вспомогательной силовой установкой, которая позволяет двигаться с минимальным шумом при отказе основного двигателя.

Ранее в Польше представили модернизацию советской БМП-1. Машина получила увеличенный корпус, дополнительное оборудование и новый боевой модуль с американской автоматической пушкой Bushmaster Mk 44.


Даниил Иринин

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