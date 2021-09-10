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Российская газета

Белорусский Volat V2 превратили в колесную боевую машину пехоты

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Источник изображения: Алексей Моисеев

Белорусский Volat V2 получил необитаемый боевой модуль АДУНОК-БМ-30. Ранее бронетранспортер, известный также как МЗКТ-690003, демонстрировался с башней от боевой машины пехоты БМП-2 со скорострельной автоматической пушкой 2А42.

В новом вариант в качестве вооружения используется то же орудие, при этом отмечается возможность применения 2А72 аналогичного калибра.

V2 умеет уничтожать не только наземные подвижные бронированные и стационарные цели, но и вести борьбу с летательными аппаратами: низколетящими самолетами и вертолетами, а также с беспилотниками различных типов. Углы наведения: по вертикали - от минус 5 до плюс 75 градусов и 360 градусов по горизонтали. Оружие стабилизировано в двух плоскостях.

Боекомплект - 300 снарядов. Дальность поражения целей - до 4000 метров.

Есть спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ с запасом патронов в 2000 штук. Также возможна установка двух пусковых контейнеров противотанковых управляемых ракет.

Сообщалось, что разработчики из "Конструкторского бюро "Дисплей" доработали прицельный комплекс, в частности появился более совершенный телевизионный автомат сопровождения целей. Имеется тепловизионный канал и лазерный дальномер. Общий вес модуля не превышает 1380 кг.

Полная масса боевой машины, которая, по сути, уже является колесной БМП, составляет 22000 кг, мощность двигателя - 550 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 110 км/ч и 10 км/ч на плаву. Запас хода по топливу - 1200 км.


Алексей Брусилов

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Страны
Белоруссия
Продукция
2А42
2А72
Адунок
БМП-2
Компании
Дисплей КБ
Проекты
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