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Россия в Средиземном море впервые «придержала» пять «черных дыр» с «Калибрами»

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Источник изображения: Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россия впервые разместила в Средиземном море пять субмарин, известных как «черные дыры» и выступающих носителями крылатых ракет «Калибр», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в судостроительной отрасли.

«В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин — носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ": три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», — сказал собеседник.

Источник добавил, что две подлодки, в настоящее время совершающие переход с Балтийского на Тихоокеанский флот, могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Согласно агентству, речь идет о неатомных субмаринах проекта 636 «Варшавянка».

В марте командир электромеханической боевой части Денис Байрачный заявил телеканалу «Звезда», что незаметность и бесшумность российской подводной лодки «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» достигаются благодаря использованию особой конструкции двигателя.


Иван Потапов

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Club-S
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
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