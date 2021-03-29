Войти
Lenta.ru

В ВМФ раскрыли секрет российских «Черных дыр»

249
0
0
Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Незаметность и бесшумность российской подводной лодки «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» достигаются благодаря использованию особой конструкции двигателя. Секрет данного вида субмарин, которые на Западе называют «Черными дырами» из-за их акустической малошумности, раскрыл телеканалу «Звезда» командир электромеханической боевой части Денис Байрачный.

«Мы используем двигатель экономхода, который управляется также из пятого отсека в связи с его меньшим потреблением мощности и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении», — пояснил специалист, добавив, что сам двигатель располагается отдельно — в шестом отсеке субмарины.

Байрачный также рассказал, что подлодка может легко разворачиваться на месте и пришвартовываться к причалу «без каких-либо аварий и ударов». Это, по словам представителя ВМФ России, возможно благодаря двум дополнительным линиям вала.

Субмарины проекта «Варшавянка» относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Основным вооружением «Варшавянок» является ракетный комплекс «Калибр-ПЛ». Идея создания полного виртуального макета субмарины и возможности при помощи мобильного дата-центра проведения ее дистанционного ремонта принадлежала инженеру Валерию Пшеничному, которого называли «русским Илоном Маском». В апреле 2018 года его обнаружили мертвым в СИЗО Санкт-Петербурга: следствие утверждало, что он совершил самоубийство, однако экспертиза обнаружила на его теле более 40 ссадин и колото-резаных ран, метки от ударов током, а также признаки сексуального насилия со следами семенной жидкости неизвестного мужчины.


Марта Ольховская

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Club-S
Персоны
Илон Маск
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
Похожие новости
30.10.2019
Россия заложит "Уфу" и "Магадан"
18.10.2016
"Рособоронэкспорт" отметил рост интереса к кораблям с экспортной версией "Калибра"
31.05.2016
Подводные лодки проекта 06363. Досье
05.01.2016
Свыше 15 кораблей и судов пополнили Черноморский флот в 2015 году
17.04.2013
Слезы на фоне «Амура»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК