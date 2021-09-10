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РИА Новости

Замглавы МИД Сыромолотов: Россия и США сотрудничали по антитеррору последние 20 лет

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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов считает, что похолодание отношений Москвы и Вашингтона не означает, что в сфере антитеррора страны работали последние 20 лет впустую.

В интервью РИА Новости он рассказал, что "в течение двадцати лет, минувших после событий 9/11 (террористической атаке 2001 года в США – ред.), сотрудничество между Российской Федерацией и США в сфере контртерроризма развивалось с той или иной степенью интенсивности, и нынешнее похолодание наших отношений вовсе не означает, что эти два десятилетия якобы прошли впустую и безрезультатно".

Он напомнил, что российской стороной "неоднократно подчеркивалось, что имевший место в 2018-2019 годах российско-американский диалог под эгидой внешнеполитических ведомств двух стран был достаточно продуктивным".

"У данного диалога были все возможности стать "всепогодным", не зависящим от внешних раздражителей, однако под надуманными предлогами он был прекращен в одностороннем порядке по инициативе Вашингтона, что едва ли кому-то пошло на пользу", - заметил Сыромолотов.

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Россия
США
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