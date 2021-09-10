Госсекретарь США призвал мировое сообщество к единству в отношении политики правительства Афганистана (версия 2)

США заявили, что не намерены в ближайшей перспективе признавать правительство талибов

Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - На состоявшейся виртуальной встрече представителей ряда стран по Афганистану госсекретарь США Энтони Блинкен привал мировое сообщество к единому подходу в отношении политики афганских властей, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен призвал к единству в деле смягчения потенциального гуманитарного кризиса и к ответственности талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) за борьбу с терроризмом", - говорится в распространенном сообщении представителя госдепа Неда Прайса.

По его словам, Блинкен также потребовал от движения "Талибан" обеспечения "безопасного проезда для иностранных граждан и афганцев, которые хотят уехать, и формирования инклюзивного правительства, уважающего основные права".

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать экономические, дипломатические и политические инструменты для поддержки прав афганского народа, особенно женщин и девочек, и для обеспечения того, чтобы Афганистан не стал безопасным убежищем для терроризма", - говорится в сообщении.

Блинкен, который по окончании встречи посетил авиабазу США в германском Рамштайне, повторил свое ранее сделанное заявление, что международное призвание талибам следует заслужить.

"Талибы стремятся к международному признанию. Любую легитимность, любую поддержку надо заслужить", - сказал дипломат журналистам.

Высокопоставленный чиновник госдепартамента, комментируя результаты виртуальной встречи журналистам на борту самолета госсекретаря, подтвердил: "Нет ничего похожего на то, что мы считаем необходимым признать или узаконить правительство (Афганистана, формированное талибами - ИФ) в ближайшей перспективе", - сказал он.

Он заявил, что в целом все участники встречи, включая Пакистан, придерживаются одинаковой позиции в отношении правительства талибов.

В то же время, как сообщают СМИ, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил: "Мы не должны допустить создания политического вакуума в Афганистане, ведущего к отсутствию безопасности и к нестабильности".

По его словам, "стабильность и мир в Афганистане могут быть достигнуты только за счет большего, а не меньшего регионального и международного участия".

"Пакистан, как ближайший сосед, не может позволить себе уйти", - сказал он.