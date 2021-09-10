Войти
Интерфакс-АВН

Госсекретарь США призвал мировое сообщество к единству в отношении политики правительства Афганистана (версия 2)

134
0
0
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo, Mandel Ngan

США заявили, что не намерены в ближайшей перспективе признавать правительство талибов

Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - На состоявшейся виртуальной встрече представителей ряда стран по Афганистану госсекретарь США Энтони Блинкен привал мировое сообщество к единому подходу в отношении политики афганских властей, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен призвал к единству в деле смягчения потенциального гуманитарного кризиса и к ответственности талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) за борьбу с терроризмом", - говорится в распространенном сообщении представителя госдепа Неда Прайса.

По его словам, Блинкен также потребовал от движения "Талибан" обеспечения "безопасного проезда для иностранных граждан и афганцев, которые хотят уехать, и формирования инклюзивного правительства, уважающего основные права".

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать экономические, дипломатические и политические инструменты для поддержки прав афганского народа, особенно женщин и девочек, и для обеспечения того, чтобы Афганистан не стал безопасным убежищем для терроризма", - говорится в сообщении.

Блинкен, который по окончании встречи посетил авиабазу США в германском Рамштайне, повторил свое ранее сделанное заявление, что международное призвание талибам следует заслужить.

"Талибы стремятся к международному признанию. Любую легитимность, любую поддержку надо заслужить", - сказал дипломат журналистам.

Высокопоставленный чиновник госдепартамента, комментируя результаты виртуальной встречи журналистам на борту самолета госсекретаря, подтвердил: "Нет ничего похожего на то, что мы считаем необходимым признать или узаконить правительство (Афганистана, формированное талибами - ИФ) в ближайшей перспективе", - сказал он.

Он заявил, что в целом все участники встречи, включая Пакистан, придерживаются одинаковой позиции в отношении правительства талибов.

В то же время, как сообщают СМИ, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил: "Мы не должны допустить создания политического вакуума в Афганистане, ведущего к отсутствию безопасности и к нестабильности".

По его словам, "стабильность и мир в Афганистане могут быть достигнуты только за счет большего, а не меньшего регионального и международного участия".

"Пакистан, как ближайший сосед, не может позволить себе уйти", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Пакистан
США
Проекты
La Fayette
Похожие новости
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
12.05.2012
Из жизни посредников: ВТС Франции и Саудовской Аравии
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
11.01.2012
Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве
14.10.2011
Россия сохранит за собой второе место по экспорту вооружений в страны АТР в 2011-2014 гг. - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 05:01
  • 11
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 09.09 18:41
  • 70
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 09.09 18:36
  • 3
Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца
  • 09.09 17:12
  • 259
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.09 16:52
  • 1
«Оптимизаторам» спасибо
  • 09.09 16:22
  • 2
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
  • 09.09 15:34
  • 2
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях
  • 09.09 12:20
  • 22
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 09.09 11:32
  • 14
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 09.09 09:19
  • 2
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом
  • 09.09 04:26
  • 1
«Росэлектроника» создаст единое «облако» для разработчиков радиоэлектроники
  • 09.09 03:01
  • 12
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 09.09 00:23
  • 2
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
  • 08.09 13:21
  • 2
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 08.09 11:12
  • 103
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов