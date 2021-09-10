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Спрогнозированы сроки исчезновения украинского авиастроения

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Источник изображения: Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В настоящее время «доброе имя» украинской авиационной отрасли делает «запас прочности» самолетов Ан-124-100 «Руслан», которые в 2040-х годах окончательно выйдут из летной годности. Соответствующие сроки исчезновения украинского авиастроения прогнозирует Defence Express.

К такому выводу издание пришло, проанализировав заказы на продукцию украинского предприятия «Антонов» на внутреннем и международном рынках. Отмечается, что на рынке стран СНГ, где украинские самолеты могли бы пользоваться наибольшей популярностью, «Антонов» проигрывает конкуренцию европейской компании Airbus.

Одновременно с этим Минобороны Украины не заказывает у «Антонова» разработку новых военно-транспортных самолетов вроде Ан-188, отдавая предпочтение устаревшему Ан-70. Агентство признает, что Киев отказался от идеи продвигать украинские самолеты на экспорт и искать замену Ан-124-100 «Руслан».

В июле первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Ярковой заявил, что по своим характеристикам российский ПАК ТА превзойдет украинский Ан-124 «Руслан».

В июле 2018 года член Общественного совета при Минобороны, директор Центр анализа стратегий и технологий Руслан Пухов сказал, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Ан-188
Ан-70
Компании
Airbus
Антонов ГП
ОАК
Персоны
Пухов Руслан
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