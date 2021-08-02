Войти
Lenta.ru

Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета

677
1
0
Источник изображения: Фото: Илья Галахов / Globallookpress.com

По своим характеристикам российский перспективный сверхтяжелый транспортный самолет превзойдет украинский Ан-124 «Руслан». Планируемые возможности нового самолета ТАСС раскрыл первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой.

По его словам, замена Ан-124 «Руслан», может быть, будет способна совершать посадку на грунтовые аэродромы. «Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину», — сказал менеджер.

Ярковой добавил, что в настоящее время ОАК совместно с Минобороны прорабатывает перспективный облик военной версии тяжелого транспортника. «Ничего более конкретного в силу специфики темы я вам сказать не могу», — отметил первый заместитель генерального директора.

В июле 2018 года член Общественного совета при Минобороны, директор Центр анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Компании
ОАК
Персоны
Пухов Руслан
Похожие новости
28.09.2016
Полеты и откаты — часть II
09.04.2013
Самолетостроение как разменная монета
21.09.2011
Тупики незалежности
15.08.2011
Российская военная авиация вновь устремляется в небо
27.10.2009
Надежды российского авиапрома
1 комментарий
№1
02.08.2021 05:52
Цитата, q
превзойдет украинский Ан-124 «Руслан».
А с чего он стал украинским, этот самолет разработан в СССР.
+4
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:41
  • 95
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 12:18
  • 40
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 11:00
  • 6
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета