Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета

По своим характеристикам российский перспективный сверхтяжелый транспортный самолет превзойдет украинский Ан-124 «Руслан». Планируемые возможности нового самолета ТАСС раскрыл первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой.

По его словам, замена Ан-124 «Руслан», может быть, будет способна совершать посадку на грунтовые аэродромы. «Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину», — сказал менеджер.

Ярковой добавил, что в настоящее время ОАК совместно с Минобороны прорабатывает перспективный облик военной версии тяжелого транспортника. «Ничего более конкретного в силу специфики темы я вам сказать не могу», — отметил первый заместитель генерального директора.

В июле 2018 года член Общественного совета при Минобороны, директор Центр анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.

Иван Потапов