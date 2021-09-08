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Великобритания остановила использование новых БМП

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Источник изображения: Фото: Richard Watt / MOD / Wikimedia

Министерство обороны Великобритании подтвердило остановку использования новых боевых машин пехоты (БМП) Ajax. Испытания и обучение экипажа приостановлены до устранения проблем с вибрацией и шумами БМП. Об этом сообщает UK Defense Journal.

Министр оборонных закупок Великобритании Джереми Куин опубликовал заявление, описывающее состояние программы замены парка устаревшей техники бронемашинами на платформе Ajax.

Куин отмечает, что проблемы с чрезмерными вибрациями Ajax были обнаружены еще в 2019 году. Министерство обороны Великобритании выявило, что 310 человек нуждается в проверке слуха после работы с Ajax. По этой причине обучение экипажей и испытания Ajax приостановлены.

Поиском причин и способов устранения шумов и вибраций займется специальная группа, включающая независимых экспертов, чиновников министерства обороны, сотрудников полигона Милбрук и компании General Dynamics.

Целью группы является поиск причин, вызывающих опасные шумы Ajax. Джереми Куин подчеркнул, что решение о возобновлении испытаний БМП будет принято после устранения дефектов машины. В настоящее время продолжается тестирование модифицированной конструкции БМП, которая призвана решить проблему с шумом и вибрациями.

Ранее стало известно, что до устранения проблем с Ajax часть их функций будут выполнять БМП Warrior. О проблемах с Ajax стало известно в июне — шумы и вибрации при движении вызывали проблемы со слухом и суставами у членов экипажей БМП. По этой причине скорость движения Ajax ограничили 20 милями в час.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
General Dynamics
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