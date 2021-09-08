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Великобритания разочаровалась в БМП за пять миллиардов долларов

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БМП Warrior
БМП Warrior.
Источник изображения: Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство обороны Великобритании заявило о возможности использования устаревающих боевых машин пехоты (БМП) Warrior. Это обусловлено проблемами с эксплуатацией новых БМП Ajax, которые обошлись в пять миллиардов долларов. Об этом пишет издание UK Defense Journal.

Свидетельством разочарования в новых БМП является ответ министра оборонных закупок Соединенного Королевства Джереми Куина на парламентский запрос о замене боевых разведывательных машин FV107 Scimitar на платформе CVR(T).

Министр подчеркнул, что заменой FV107 станет БМП Ajax. В 2023 году разведывательные машины Scimitar снимут с вооружения, и может возникнуть необходимость в использовании БМП Warrior из-за проблем с Ajax. При этом ранее британские военные заявили о прекращении модернизации Warrior, напоминают авторы UK Defense Journal.

В июне стало известно, что эксплуатацию БМП Ajax ограничили из-за высокого уровня шума и вибраций, которые вызывали тошноту, головную боль и проблемы с суставами у членов экипажей бронемашин. В качестве временной меры военным рекомендовали менять экипажи каждые полтора часа и ограничивать скорость передвижения бронемашины 20 милями в час.

В 2010 году оборонное ведомство Великобритании выбрало БМП ASCOD 2 для создания единой гусеничной платформы Ajax. Перспективная платформа призвана заменить семейство машин на платформе CVR(T), разработанное в 1960-х.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
ASCOD SV
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