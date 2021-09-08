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Российскую «торпеду апокалипсиса» дополнят «Клавесином»

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Источник изображения: Фото: ЦКБ «Рубин»

Российскую «торпеду апокалипсиса» — ядерный подводный беспилотник «Посейдон» 2М39 — могут дополнить беспилотным комплексом «Клавесин-2Р-ПМ», пишут «Известия».

Газета, ссылаясь на источники в Минобороны России, пишет, что в настоящее время «Клавесин-2Р-ПМ» испытывается с борта исследовательского судна «Маршал Геловани», расположенного на Дальнем Востоке. Таким образом специалисты проверяют работу беспилотника на малых глубинах в условиях ограниченных видимости и маневра.

Издание напоминает, что четырехтонный «Клавесин-2Р-ПМ» может погружаться на глубину до 6000 метров и проходить расстояния до 50 километров. Беспилотник может переносить гидролокаторы, электромагнитные датчики и видеокамеры.

Редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев допускает, что «Клавесин-2Р-ПМ» может быть частью системы стратегического сдерживания «Посейдон» 2М39. Бывший командир подводной лодки контр-адмирал Всеволод Хмыров предполагает, что «Клавесин-2Р-ПМ» может использоваться для научных исследований.

В августе американское издание USNI News написало, что на снимке из космоса компании Maxar Technologies, демонстрирующем океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске (Архангельская область), можно рассмотреть изделие, по габаритам напоминающее ядерный подводный беспилотник «Посейдон» 2М39.

О разработке стратегического беспилотника «Посейдон» 2М39, способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Отмечалось, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.


Иван Потапов

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Ядерный щит
ЯЭУ
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