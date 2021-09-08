Музыка волн: подводный дрон «Клавесин» испытают на Дальнем Востоке

Минобороны утвердило план испытаний нового беспилотного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ». В настоящее время он проходит тесты на Дальнем Востоке. Их задача — проверить работу дрона на малых глубинах в условиях ограниченных видимости и маневра. Запускают «Клавесин» с борта исследовательского судна «Маршал Геловани». Ранее комплекс уже проходил тестирование в Крыму. По итогам этих работ было принято решение доработать беспилотник. Эксперты предполагают, что «Клавесин» — важный элемент системы стратегического сдерживания «Посейдон». Аппарат сможет мониторить работу «Посейдона» под водой, изучать подводную обстановку, а в перспективе и проводить элементы техобслуживания.

Минобороны утвердило план испытаний нового беспилотного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ». В настоящее время он проходит тесты на Дальнем Востоке. Их задача — проверить работу дрона на малых глубинах в условиях ограниченных видимости и маневра. Запускают «Клавесин» с борта исследовательского судна «Маршал Геловани». Ранее комплекс уже проходил тестирование в Крыму. По итогам этих работ было принято решение доработать беспилотник. Эксперты предполагают, что «Клавесин» — важный элемент системы стратегического сдерживания «Посейдон». Аппарат сможет мониторить работу «Посейдона» под водой, изучать подводную обстановку, а в перспективе и проводить элементы техобслуживания.

Испытания второго поколения

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, график испытаний подводного беспилотного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ» уже утвержден. Согласно документу, новинка проходит испытания на Дальнем Востоке. Перед командой испытателей поставлена задача проверить работу дрона на малых глубинах в условиях ограниченных видимости и маневра. В качестве носителя аппарата выступает гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани».

Ранее «Клавесин» уже проходил испытания в Крыму. По их итогам конструкция аппарата была доработана, а на его борту появилось специальное оборудование, в том числе гидролокатор. Поэтому сейчас на Дальнем Востоке тестирование проходит и обновленный комплекс бортового оборудования подводного беспилотника.

«Клавесин-2Р-ПМ» относится ко второму поколению семейства отечественных автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Он крупнее предшественника — «Клавесина-1». Если последний внешне и по габаритам напоминает торпеду, то новая разработка выглядит как миниатюрная субмарина длиной около 7 м и диаметром примерно в 1 м с небольшой надстройкой сверху.

Вес второй версии «Клавесина» — около 4 т. Аппарат может погружаться на глубину до 6 тыс. м. После отделения от носителя он приступает к работе по программе, но при необходимости оператор может дать ему новые задания. Предполагаемый радиус действия — 50 км. «Клавесин-2» может нести большой набор оборудования: гидролокаторы, электромагнитные датчики, видеокамеры.

В пару к «Посейдону»

Аппарат «Клавесин» может быть частью системы стратегического сдерживания «Посейдон», предположил редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев. В 2018 году, когда президент Владимир Путин представил новейшие стратегические военные разработки, помимо подводного беспилотного аппарата, названного «Посейдон», в презентации главы государства был и «Клавесин». А на общедоступных фотографиях штатного носителя «Посейдона» — атомной подводной лодки «Белгород» — можно увидеть ангар для этого беспилотника.

— На «Клавесине» можно отработать множество технологий по управлению необитаемым подводным аппаратом, который запускается как с корабля, так и с подводной лодки, — рассказал «Известиям» Дмитрий Корнев. — Считается, что специальная субмарина «Белгород» — носитель подводных аппаратов — будет нести «Клавесин». А так как впереди еще испытания комплекса «Посейдон», то полученный сейчас опыт точно будет использован. Это касается и управления, и навигации, и пристыковки к носителю.

«Клавесин» сможет выполнять много задач во время испытаний «Посейдона»: сопровождать объект, вести видеосъемку, записывать гидроакустические параметры, мониторить обстановку, добавил эксперт. В перспективе, возможно, это изделие будут применять для небольшого технического обслуживания «Посейдонов» под водой.

Гражданские аналоги подобных систем могут использоваться для научных исследований, рассказал «Известиям» бывший командир подводной лодки контр-адмирал Всеволод Хмыров. А основная задача военных разработок — ведение разведки, вскрытие обстановки для наведения или применения оружия по объекту, отметил он.

— Подводное робототехническое устройство само по себе предназначено, по идее, для освещения обстановки, — пояснил эксперт. — Оно может нести различные системы для вскрытия надводной и подводной обстановки в определенном районе. Если предполагать, что любая подводная система может носить в том числе и некий боезаряд, то можно говорить и о наличии небольшой составляющей ударной мощи на фоне скрытной обстановки.

Сегодня комплекс выполнения задач по обеспечению безопасности, в том числе в океанских зонах, невозможен без робототехники, подчеркнул контр-адмирал. Поэтому идет параллельное развитие и совершенствование подводных обитаемых и необитаемых систем — это необходимая задача для сбалансированного военно-морского флота.

Представленный президентом в 2018 году подводный беспилотный комплекс «Посейдон» может погружаться на 1 км. Ядерная энергоустановка в 100 раз меньше по объему, чем двигатели АПЛ, и при этом превосходит их по мощности. Аппарат может нести серьезный комплекс вооружения. Предполагается, что «Посейдон» может обеспечить гарантированный ответный удар даже в случае внезапного нападения на Россию с применением оружия массового поражения.

Первым штатным носителем подводных беспилотных аппаратов должна стать атомная подводная лодка «Белгород», которая сейчас находится на этапе испытаний. Этот корабль заложен в 1992 году по проекту 949А «Антей». Из-за прекращения финансирования позднее строительство было заморожено. Решение достроить субмарину было принято после начала работ над «Посейдоном». В 2012-м лодку повторно заложили на заводе, и началась масштабная перестройка ее корпуса по новому проекту 09852. Из-за добавления новых отсеков субмарина стала самой длинной на всем флоте. В 2019 году корабль был спущен на воду.

Вторым кораблем – носителем беспилотников должна стать АПЛ «Хабаровск», почти вся информация о которой закрыта.

Подводный дрон «Клавесин». Источник: iz.ru

Роман Крецул, Алексей Рамм