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ЦАМТО

Крупная партия из 300 цифровых радиостанций "Азарт" поступила в войска ЗВО в Ленинградской области

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Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях.
Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях.
Источник изображения: Пресс-служба АО "НПО Ангстрем"

ЦАМТО, 7 сентября. Более 300 цифровых портативных радиостанций шестого поколения "Азарт-П1" поступили по гособоронзаказу в войска Западного военного округа (ЗВО).

Новые средства связи поступили на вооружение воинских частей и подразделений общевойсковых объединений и воинских частей, дислоцированных в Ленинградской области.

Портативные радиостанции "Азарт-П1" предназначены для связи тактического звена, обеспечивают высокую помехозащищенность и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 град. С. Возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов.

"Азарт-П1" сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способна принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. Дальность действия – до 4 км, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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