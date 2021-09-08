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Naked Science

Маск провел персональную экскурсию по заводу SpaceX для внука Сергея Королева с сыном

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Источник изображения: naked-science.ru

Прямые потоки основоположника советской космонавтики — внук и правнук гениального инженера Сергея Павловича Королева, — побывали на заводе SpaceX. Экскурсию провел лично Илон Маск, а встреча намечалась более года назад.

Как рассказал Андрей Королев в своем фэйсбуке, он невероятно благодарен команде SpaceX за возможность посетить предприятие. По его словам, экскурсия продлилась почти час, а в качестве гида выступил сам основатель частной космической компании. Внук советского инженера приехал в Хоторн, штат Калифорния, со своим сыном Павлом, соответственно — правнуком Сергея Королева.

На заводе, где ранее делались фюзеляжи для исполинского Boeing 747, а теперь находятся штаб-квартира и цеха SpaceX, Королевым показали основные этапы производства и обслуживания многоразовой космической техники. В частности — сборку двигателей Merlin-1D+, ракет Falcon 9 и кораблей Dragon 2 (Crew Dragon). Что еще увидели на необычной экскурсии Андрей с Павлом не сообщается. Пост с благодарностями за встречу сопровождался тремя фотографиями, а также добрым пожеланием:

Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск!😊🚀

Эксцентричный миллиардер не раз делился своим восхищением инженерным гением Сергея Королева. Фактически, «отец» советской космонавтики — кумир Илона Маска. Впервые о том, что глава SpaceX наладил контакт с его потомками стало известно в прошлом июле. Тогда Маск рассказал в своем твиттере, что разговаривал с семьей Королева, причем в конце сообщения даже написал его имя по-русски. Правда, в двух вариантах и лишь один из них правильно.

Вероятно, идея пригласить внука Королева в Хоторн возникла еще тогда, но каких-либо новостей об этом не появлялось. Фактически, о том, что встреча Андрея с Илоном произошла общественность узнала только из фейсбука первого. Так что какой-либо пиар-акцией такой поступок навряд ли является. Скорее всего, Маск просто хотел почтить память и наладить связь с живым наследием столь почитаемого им человека.

Что интересно, в технике SpaceX используется, как минимум, одно техническое решение, предложенное Сергеем Павловичем еще на заре космонавтики, а позднее почти позабытые даже российскими инженерами. А именно — заправка ракеты переохлажденным кислородом для повышения скорости заполнения баков и небольшого увеличения массы компонентов топлива в том же объеме (то есть, улучшения эффективности носителя).

Королева по праву называют отцом советского ракетостроения и космонавтики. Еще в юности на своей родине — Украине, — он проявил недюжинный инженерный талант, занимаясь авиационной техникой. После перехода из Киевского политеха в московскую «Бауманку» и достижения заметных успехов на поприще создания и управления планерами, он заинтересовался ракетостроением. Тогда еще эта область науки и техники находилась в зачаточном состоянии. Вместе с Фридрихом Цандером Королев пробил через советскую бюрократию идею создания едва ли не первого в стране института по изучению реактивных двигателей и летательных аппаратов на их основе.

Поначалу сформированная в 1931 году Группа изучения реактивного движения (ГИРД) представляла собой группу энтузиастов, состоящую, в основном, из недавних выпускников технических институтов и училищ. После демонстрации некоторых успехов Группа получила полноценное финансирование и смогла создать первые советские жидкостные баллистические ракеты. А в 1933 году ее объединили с аналогичной ленинградской организацией в полноценный Реактивный научно-исследовательский институт.

За свою долгую и полную невзгод карьеру советского инженера Королев успел побывать в исправительно-трудовых лагерях, поработать в нескольких шарашках и стать главным конструктором первого полноценного «космического» конструкторского бюро — ОКБ-1. Несмотря на то, что большая часть созданных под его руководством ракет имела военное назначение, Сергей Павлович умудрился пробить идею использовать их в научных целях. К счастью «приманка» для партийного руководства в в виде пропагандистской ценности такой деятельности сработала и гений Королева вместе с командой его коллег отправил в космос первый спутник, животное и человека.

Внука советского инженера тоже нельзя назвать простым человеком. В полном соответствии с заданной его дедом традицией Андрей работает на благо человечества. Он — ученый и врач-хирург. На счету Королева-медика множество публикаций в научных журналах и большой авторитет в области ортопедической хирургии, а также спортивной травматологии.

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