Участников учений ОДКБ в Киргизии ознакомили с опытом российских операций в Сирии и Карабахе

Екатеринбург. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Сбор участников совместного учения Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности (ЦАР) ОДКБ "Рубеж-2021" прошел на полигоне "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области Киргизской Республики, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"В рамках сбора, прошедшего под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа Евгения Поплавского, представители командования и штаба КСБР ЦАР изучили новые способы применения подразделений на основе опыта, полученного Вооруженными силами РФ при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе. В завершение сбора с офицерами штаба КСБР ЦАР была проведена штабная тренировка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что учение Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)"Рубеж-2021" стартовало на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии. В нем задействовано около 500 российских военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники, в том числе штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 объединенной российской военной базы "Кант", которые обеспечат поддержку наземным подразделениям и ведение воздушной разведки в районе учения. Основу российского воинского контингента составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы в Киргизии.

"В ходе практического этапа будут отработаны вопросы блокирования и уничтожения боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ", - сообщил ЦВО.