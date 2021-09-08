Войти
Интерфакс-АВН

Участников учений ОДКБ в Киргизии ознакомили с опытом российских операций в Сирии и Карабахе

279
0
0
Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ
Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.

Екатеринбург. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Сбор участников совместного учения Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности (ЦАР) ОДКБ "Рубеж-2021" прошел на полигоне "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области Киргизской Республики, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"В рамках сбора, прошедшего под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа Евгения Поплавского, представители командования и штаба КСБР ЦАР изучили новые способы применения подразделений на основе опыта, полученного Вооруженными силами РФ при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе. В завершение сбора с офицерами штаба КСБР ЦАР была проведена штабная тренировка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что учение Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)"Рубеж-2021" стартовало на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии. В нем задействовано около 500 российских военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники, в том числе штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 объединенной российской военной базы "Кант", которые обеспечат поддержку наземным подразделениям и ведение воздушной разведки в районе учения. Основу российского воинского контингента составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы в Киргизии.

"В ходе практического этапа будут отработаны вопросы блокирования и уничтожения боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ", - сообщил ЦВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Сирия
Продукция
Ми-8
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.10.2019
В Таджикистане завершилось совместное учение стран ОДКБ "Нерушимое братство – 2019"
30.05.2018
Снова Афганистан?
20.11.2017
Российские Силы спецопераций впервые задействованы на учениях ОДКБ в Таджикистане
01.02.2017
Южный авиационный форпост Казахстана
26.04.2016
Зона особого влияния
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 08:00
  • 4
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 08.09 07:21
  • 19
ПВО Сирии минувшей ночью сбили 21 ракету из 24-х, выпущенных израильскими истребителями - российские военные
  • 08.09 07:16
  • 8
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 08.09 02:44
  • 75
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 07.09 21:04
  • 1
"Они не остановятся". Чего России ждать от НАТО в Черном море
  • 07.09 20:16
  • 266
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 07.09 20:13
  • 135
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 07.09 19:21
  • 2
Високий Замок (Украина): а «Сатана» действительно нагоняет ужас
  • 07.09 16:53
  • 50
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 07.09 16:33
  • 52
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 07.09 16:13
  • 246
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.09 15:20
  • 19
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 07.09 14:35
  • 1
Огнем и «Клещом»: в России испытали новую систему минных заграждений
  • 07.09 14:34
  • 0
Контроль над вооружением – верный шаг для стабилизации отношений между США и Россией
  • 07.09 14:25
  • 1
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе