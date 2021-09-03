Китайцы создают вертолет для изучения Марса

КНР работает над вертолетом, похожим на американский Ingenuity. Он может стать частью одной из китайских миссий по исследованию Красной планеты.

Пекин ищет способы расширить возможности по изучению Марса, в том числе с помощью аппарата, внешне похожего на вертолет NASA Ingenuity. Опытный образец уже создали.

Вертолет стал одним из трех проектов в программе развития технологий, продвигаемой Национальным центром космических наук при Китайской академии наук. Аппарат создают под руководством Биан Чунцзяня. Насколько можно судить, с миссией, во время которой можно задействовать перспективную разработку, пока не определились.

Стоит сказать, что у Китая уже есть достижения в освоении Марса. Двадцать третьего июля 2020 года запустили миссию «Тяньвэнь-1»: она включает в себя орбитальный аппарат и спускаемый модуль, в качестве полезной нагрузки которого выступил шестиколесный марсоход «Чжужун». Четырнадцатого мая спускаемый аппарат совершил мягкую посадку на Равнине Утопия.

Вскоре после этого марсоход сошел с платформы, приступив к изучению Красной планеты. Ознакомиться с ходом миссии можно, посмотрев видео, представленное космическим ведомством КНР.