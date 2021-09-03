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Naked Science

Китайцы создают вертолет для изучения Марса

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Источник изображения: naked-science.ru

КНР работает над вертолетом, похожим на американский Ingenuity. Он может стать частью одной из китайских миссий по исследованию Красной планеты.

Пекин ищет способы расширить возможности по изучению Марса, в том числе с помощью аппарата, внешне похожего на вертолет NASA Ingenuity. Опытный образец уже создали.

Вертолет стал одним из трех проектов в программе развития технологий, продвигаемой Национальным центром космических наук при Китайской академии наук. Аппарат создают под руководством Биан Чунцзяня. Насколько можно судить, с миссией, во время которой можно задействовать перспективную разработку, пока не определились.

Стоит сказать, что у Китая уже есть достижения в освоении Марса. Двадцать третьего июля 2020 года запустили миссию «Тяньвэнь-1»: она включает в себя орбитальный аппарат и спускаемый модуль, в качестве полезной нагрузки которого выступил шестиколесный марсоход «Чжужун». Четырнадцатого мая спускаемый аппарат совершил мягкую посадку на Равнине Утопия.

Вскоре после этого марсоход сошел с платформы, приступив к изучению Красной планеты. Ознакомиться с ходом миссии можно, посмотрев видео, представленное космическим ведомством КНР.

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Страны
Китай
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Марс
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