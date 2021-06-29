Китай опубликовал видео с главными моментами экспедиции «Тяньвэнь-1» на Марсе

Космическое ведомство КНР показало кадры главных этапов своей миссии на Красной планете: посадку, развертывание парашютной системы, а также скатывание ровера «Чжужун» с платформы. В некоторых моментах видео содержит и звуки Марса.

Китайское космическое агентство показало видео, на котором запечатлены момент посадки миссии «Тяньвэнь-1» на Красную планету в мае этого года, развертывание парашютной системы, а также то, как марсоход «Чжужун» съезжает с посадочной платформы и начинает движение по Равнине Утопии — низменности диаметром около 3300 километров в восточной части северного полушария Марса.

Ролик опубликовало государственное информационное агентство Синьхуа на своей ютьюб-странице. Кадры сделали с помощью беспроводной камеры, которую шестиколесный ровер поместил на поверхность планеты, а на Землю их передал орбитальный спутник.

По данным на 27 июня, «Чжужун», оснащенный солнечными батареями, георадаром, детекторами магнитного поля и поверхностных соединений, метеокомплексом и несколькими камерами, проехал 236 метров за 42 марсианских сола (сол немного дольше земных суток — 24 часа и 39 минут). «Орбитальный аппарат и марсоход находятся в хорошем рабочем состоянии, безопасно передают информацию с Марса Компартии и родине», — говорится в пресс-релизе китайского агентства.

Всего ролик состоит из трех видео: первое сделано после того, как 240-килограммовый планетоход поместил беспроводную камеру на землю и поехал по поверхности; на втором запечатлено селфи ровера рядом со своей посадочной платформой; третье подробно показывает скатывание «Чжужун» по трапу платформы, причем все черно-белое действо сопровождается приглушенными звуками атмосферы Марса.

«С помощью файлов, которые мы опубликовали, включая звуки, которые были записаны, когда марсоход покидал посадочный модуль, можно провести углубленный анализ окружающей среды и состояния Марса, например плотности атмосферы», — рассказал Лю Цзичжун, заместитель командующего первой китайской программой исследования Марса.

По расчетам космического агентства КНР, марсоход проработает на Красной планете около 90 солов. Орбитальный аппарат рассчитан на полный местный год — около 687 земных дней.