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Интерфакс-АВН

Арктические гарнизоны Минобороны получили более 2,5 тыс. тонн грузов в рамках северного завоза

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Военная база в Арктике
Военная база в Арктике.
Источник изображения: Maxar Technologies

Екатеринбург. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) доставили в гарнизоны Минобороны РФ, дислоцированные в Арктике, отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока в рамках северного завоза более 2,5 тыс. тонн грузов различного назначения, сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

"Доставка материальных средств до пунктов назначения проходила железнодорожным, морским и речным транспортом", - говорится в сообщении.

Проведение северного завоза материальных средств в отдаленные гарнизоны позволяет подразделениям и воинским частям функционировать практически в автономном режиме в течение следующего года до следующей навигации в мае.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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