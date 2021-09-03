Арктические гарнизоны Минобороны получили более 2,5 тыс. тонн грузов в рамках северного завоза

Екатеринбург. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) доставили в гарнизоны Минобороны РФ, дислоцированные в Арктике, отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока в рамках северного завоза более 2,5 тыс. тонн грузов различного назначения, сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

"Доставка материальных средств до пунктов назначения проходила железнодорожным, морским и речным транспортом", - говорится в сообщении.

Проведение северного завоза материальных средств в отдаленные гарнизоны позволяет подразделениям и воинским частям функционировать практически в автономном режиме в течение следующего года до следующей навигации в мае.