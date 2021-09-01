Появились снимки брошенного американского C-130 в Афганистане

Появились первые снимки брошенных американских самолетов, доставшихся представителям «Талибана» (движение запрещено в России). Издание Business Insider опубликовало во вторник, 31 августа, фотографии грузовых самолетов ВВС Афганистана в аэропорту Кабула.

На фотографиях члены движения «Талибан» позируют в кабине самолетов американского производства, принадлежавших ВВС Афганистана. Судя по снимкам, талибам достался военно-транспортный самолет Lockheed C-130H.

Состояние самолета неизвестно, но, по словам командующего Центральным командованием США генерала Кеннета Маккензи, техника, оставленная в аэропорту, была намеренно испорчена. Так, военные вывели из строя 70 машин с противоминной защитой (MRAP), 27 автомобилей Humvee и 73 самолета. Генерал Маккензи подчеркнул, что эта техника уже не способна выполнять задачи.

В июне армия США опубликовала ролик, демонстрирующий «удар» ракеты PrSM по российскому крейсеру и зенитной ракетной системе С-400 «Триумф». В смонтированном ролике пусковые установки на место пуска доставляют военно-транспортные самолеты C-130 Hercules.

Даниил Иринин